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Бердский городской суд в понедельник, 17 апреля, вынес приговор 23-летнему Ивану Епачинцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, совершенные с использование интернета).
Суд установил, что Епачинцев в период с 27 августа 2015-го по 17 мая 2016 года, разместил на своей странице в социальной сети аудио- и видеофайлы экстремистского содержания, а также с 6 июля по 21 ноября 2016 года оставил на страницах пользователей соцсети «ВКонтакте» комментарии экстремистской направленности.
Вину в совершении преступления Епачинцев признал, дело рассмотрено в особом порядке, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
При расследовании уголовного дела следователем следственного отдела по городу Бердск СКР собран комплекс доказательств, направленных на установление всех обстоятельств преступления. В качестве свидетелей допрошены лица, обладающие сведениями о расследуемом событии, назначены и проведены необходимые экспертизы, по поручению следователя оперативными службами выполнены необходимые оперативно-технические мероприятия.
Вину по предъявленному обвинению Епачинцев признал, по его ходатайству уголовное дело судом рассмотрено в особом порядке, уточнили в Следственном комитете.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [19:25]
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