Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская получила результаты экспертизы по фильму Алексея Учителя «Матильда» и направила их в Генпрокуратуру России

Эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу фильма «Матильда», изучив трейлеры картины и полный текст сценария, передает «Интерфакс».

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе. Она отметила, что фильм направлен на формирование «ложного образа Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека».

Поклонская заявила, что в фильме обнаружили «манипулятивные приемы подмены факта мнением, являющимся художественным вымыслом, ложное атрибутирование (наклеивание ярлыков), совмещение религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным». По мнению экспертов и Поклонской, это может создать у зрителя ложное впечатление.

«Эксперты указывают на недопустимость публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с высокой степенью провокативности и уничижения», — добавила Поклонская.

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» состоится 6 октября в Мариинском театре. В российский и зарубежный прокат «Матильда» выйдет 26 октября 2017 года. В каких именно зарубежных странах он будет показан, не уточняется.

В фильме рассказывается о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне судьбоносных событий отечественной истории. В фильме сыграли Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский и другие.

Еще до выхода на широкие экраны картина «Матильда» вызвала широкую общественную дискуссию. В частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, поскольку, по ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.

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