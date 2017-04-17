Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Связана ли с коллекторами череда поджогов в Бердске, проверят правоохранители

В Бердске зафиксирован небывалый рост пожаров по причине поджога. Как рассказал начальник отдела по надзорной деятельности Николай Степоненков, из всех произошедших пожаров за 2017 год значимая часть имеет криминальный след.

Последний такой случай произошел 9 апреля. Поздно ночью подожгли дом на двух хозяев. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Не так давно из-за поджога горела комната в общежитии и чердак в многоэтажном доме. Частота таких неслучайных возгораний вызывает опасения у пожарных и власти.

— С поджогами в этом году — рост. Из 27 пожаров значительная часть — по причине поджогов, — подчеркнул Степоненков.

Вице-мэр по вопросам развития местного самоуправления Алексей Сединкин предложил отдельно обсудить эту тему. Он обратил внимание, что жертвами пожара не в первый раз становятся люди, которые строят дом, но стройка, по той или иной причине, заморожена:

— Может, это связано с коллекторской деятельностью?

В МВД сообщили, что в рамках расследования уголовных дел отрабатываются все версии. Однако пока достоверной информации об очередной волне коллекторского беспредела у правоохранителей нет.

Новости smi2.ru

  • Сожгли во дворе частного дома Volvo V70 и грузовой Isuzu Elf в Бердске (6)
  • Сожгли Mercedes ночью во дворе девятиэтажки в Бердске (14)
  • Серийного поджигателя машин не нашли в Бердске (6)
  • Сгорели автомобили «Нива» и «Форд», гусеничный кран и грузовик МАН в Новосибирской области (0)
  • Притон на крыше: На загоревшемся чердаке в шестиэтажке Бердска регулярно кутили (10)
Связана ли с коллекторами череда поджогов в Бердске, проверят правоохранители

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [17:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[19:25] Условный срок получил экстремист из Бердска

[17:35] Фильм «Матильда» Учителя оскорбляет чувства и унижает верующих

[17:15] Связана ли с коллекторами череда поджогов в Бердске, проверят правоохраните...

Все новости

[19:25] Условный срок получил экстремист из Бердска

[17:35] Фильм «Матильда» Учителя оскорбляет чувства и унижает верующих

[17:15] Связана ли с коллекторами череда поджогов в Бердске, проверят правоохраните...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 1%, облачность: 40%

17 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 62%

18 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 33%

19 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: