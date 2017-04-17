В Бердске зафиксирован небывалый рост пожаров по причине поджога. Как рассказал начальник отдела по надзорной деятельности Николай Степоненков, из всех произошедших пожаров за 2017 год значимая часть имеет криминальный след.

Последний такой случай произошел 9 апреля. Поздно ночью подожгли дом на двух хозяев. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Не так давно из-за поджога горела комната в общежитии и чердак в многоэтажном доме. Частота таких неслучайных возгораний вызывает опасения у пожарных и власти.

— С поджогами в этом году — рост. Из 27 пожаров значительная часть — по причине поджогов, — подчеркнул Степоненков.

Вице-мэр по вопросам развития местного самоуправления Алексей Сединкин предложил отдельно обсудить эту тему. Он обратил внимание, что жертвами пожара не в первый раз становятся люди, которые строят дом, но стройка, по той или иной причине, заморожена:

— Может, это связано с коллекторской деятельностью?

В МВД сообщили, что в рамках расследования уголовных дел отрабатываются все версии. Однако пока достоверной информации об очередной волне коллекторского беспредела у правоохранителей нет.

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