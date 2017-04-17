Прокуратура Чечни и другие правоохранительные органы проводят проверку по информации «Новой газеты» о случаях похищений в республике гомосексуалистов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В Генеральную прокуратуру поступили запросы уполномоченного по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой и издания «Новая газета» по факту предполагаемого массового похищения людей в Чечне. В настоящее время органами прокуратуры Чеченской Республики и правоохранительными органами региона организованы проверки по факту предполагаемого похищения людей», — отметили в ведомстве.

1 апреля «Новая газета» сообщила о похищениях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание утверждало, что за последнее время в республике были задержаны более 100 мужчин, трое якобы были убиты. Власти Чечни подобные обвинения отвергли.

6 апреля Москалькова заявила, что проверит эти сообщения. По ее словам, она направила запрос министру внутренних дел Чечни о том, поступали ли к ним обращения о похищении людей. В региональном министерстве ей ответили, что с 1 января по 1 апреля ни одного подобного обращения не было.

«Мы связались с известным правозащитником, которая тоже сообщила, что к ней таких обращений не поступало. Сейчас мною направлены запросы прокурору республики и в Генпрокуратуру», — сказала она.

Информацию о похищениях, опубликованную в СМИ, Москалькова назвала странной. «Потому что так не бывает — ни одной фамилии не было, ни обстоятельств, ни дат похищений», — отметила омбудсмен.

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