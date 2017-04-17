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Глава Бердска Евгений Шестернин награжден Епархиальной медалью «За усердные труды». В понедельник, 17 апреля, православную гимназию города Бердска посетил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Визит был приурочен к празднованию Пасхи.
Митрополит Тихон наградил главу города Епархиальной медалью «За усердные труды». Евгений Анатольевич отметил, что это его первая награда от митрополии, сообщает пресс-центр мэрии.
— Праздник Пасхи – самый светлый праздник. Культура и религия – есть основа безопасности любого государства. Хочу выразить вам слова признательности, гостям города и собравшимся, — поздравил учеников православной гимназии глава города.
Гостям гимназисты показали праздничный спектакль. После постановки глава новосибирской митрополии ознакомился с выставкой пасхальных поделок воспитанников православной гимназии.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [16:50]
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