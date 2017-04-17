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Медалью «За усердные труды» наградила РПЦ мэра Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин награжден Епархиальной медалью «За усердные труды». В понедельник, 17 апреля, православную гимназию города Бердска посетил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Визит был приурочен к празднованию Пасхи.

Митрополит Тихон наградил главу города Епархиальной медалью «За усердные труды». Евгений Анатольевич отметил, что это его первая награда от митрополии, сообщает пресс-центр мэрии.

— Праздник Пасхи – самый светлый праздник. Культура и религия – есть основа безопасности любого государства. Хочу выразить вам слова признательности, гостям города и собравшимся, — поздравил учеников православной гимназии глава города.

Гостям гимназисты показали праздничный спектакль. После постановки глава новосибирской митрополии ознакомился с выставкой пасхальных поделок воспитанников православной гимназии.

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Медалью «За усердные труды» наградила РПЦ мэра Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [16:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 1%, облачность: 40%

17 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 62%

18 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.

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19 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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