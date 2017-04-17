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Отсудил 5000 рублей бизнесмен Илющенко у власти Бердска

Предприниматель Александр Илющенко отсудил у мэрии Бердска 5000 рублей. Ему удалось в арбитражном суде признать незаконным постановление об административном правонарушении со штрафом. В понедельник, 17 апреля, судебное решение вступило в законную силу.

Поводом для судебного разбирательства стал «Бердский острог». 14 декабря 2016 года административная комиссия Бердска наказала штрафом Александра Петровича за снег на подъездных путях к строительной площадки на побережье и прилегающей территории, где строится острог. Поскольку земельный участок арендует Илющенко, оштрафовали именно его. Но он в арбитраже смог доказать, что пострадал зря.

— Заявленные требования мотивированы отсутствием вины, а также тем, что предприниматель не является субъектом административного правонарушения, — говорится в судебном решении.

Как сообщается в мотивировочной части, Александр Илющенко предоставил договор от 11 сентября 2016 года с подрядчиком ООО «Пансионат «Лесная сказка», которое занимается строительством «Бердского острога», а значит, и должно содержать территорию в порядке.

По словам члена бердской административной комиссии Елены Прислоновой, Александр Петрович не представил на заседании, где рассматривали правонарушение, документы о договорных отношениях с ООО. Поэтому наказали именно его. Апеллировать в вышестоящий — томский — арбитраж бердская власть не стала, согласившись с выводами новосибирского арбитражного суда.

Но и пансионат  «Лесная сказка» уже не оштрафуют — из-за истечения срока давности административной ответственности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», строительство туристического центра «Бердский острога» на берегу одноименного залива приостановлено. О сроках возобновления стройки городским властям ничего не известно. Сейчас на берегу Бердского залива стоят несколько деревянных сооружений, которые должны были стать единым комплексом. В мэрии надеются, что грандиозный проект все-таки не превратится в недострой.

Александр Илющенко известен тем, что дал взятку в размере 3 млн рублей экс-мэру Илье Потапову. Это была спланированная правоохранеителями операция, которая успешно проведена 30 апреля 29013 года на теплоходе «Ремикс», принадлежащем предпринимателю. Напомним, что в апреле 2015 года Потапова суд приговорил за взяточничество к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

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Отсудил 5000 рублей бизнесмен Илющенко у власти Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [16:35]

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