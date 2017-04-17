Минобрнауки совместно с Минкомсвязи разработает рекомендации к визуальному ряду онлайн-игр для детей.

Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Мы надеемся вместе с Минкомсвязи и Роскомнадзором разработать общими усилиями универсальную методику и, самое главное, выйти на рекомендации в части содержания визуальных характеристик интернет-ресурсов, а также всех онлайн-игр для детей от 0 до 12 лет», — сказала министр.

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