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Путин принял отставку главы Свердловской области

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, по собственному желанию подавшего заявление о досрочном сложении полномочий, и оставил его во главе региона вплоть до выборов.

«Назначить Куйвашева Евгения Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области», — говорится в тексте указа.

Куйвашев занимал пост губернатора Свердловской области с мая 2012 года, до этого был полпредом главы государства в Уральском Федеральном округе (2011-2012), мэром Тюмени (2007-2011) и Тобольска (2005-2007).

Назначение действующего губернатора врио главы региона в преддверии новых выборов обычно свидетельствует о поддержке его кандидатуры Кремлем, передает РБК.

12 апреля Путин подписал аналогичный указ в отношении главы Мордовии Владимира Волкова. Однако тогда перед подписанием указа президент провел личную встречу с губернатором, выразив в ее ходе надежду, что тот сможет «провести соответствующим образом избирательную кампанию и продолжить свою работу на следующие пять лет».

О личной встрече Путина с Куйвашевым в преддверии подписание указа об отставке и назначении последнего врио губернатора Свердловской области пресс-служба Кремля не сообщает. В последний раз президент принимал Куйвашева в Кремле в конце января 2017 года.

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Путин принял отставку главы Свердловской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [16:05]

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[16:05] Путин принял отставку главы Свердловской области

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