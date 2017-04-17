USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Мост через речку Гуменку в Бердске уже по традиции — снова сломался. На сей раз часть моста слетела с салазок. Впрочем, за выходные дни коммунальщики починили единственную переправу к дачным обществам.
Напомним, хлипкий понтонный мост ломается с завидной регулярностью. Каждый год его чинят, но ремонта хватает ровно на сезон. В прошлом году звено моста ветром ототрвало от основной части, из-за чего дачникам пришлось идти несколько лишних километров по суше — до остановки общественного транспорта.
Как рассказал начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, мост будут чинить и в этом году.
— По строительству нового моста или капитальному ремонту у меня информации нет, — отметил Захаров, дав понять, что на новую переправу дачникам не стоит рассчитывать.
Отметим, ранее коммунальщики заявляли, что строительство нового моста вместе с его проектированием обойдется не менее, чем в 15 млн рублей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [15:40]
[16:05] Путин принял отставку главы Свердловской области
[15:45] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
[15:40] Вновь обрушился мост через речку Гуменку в Бердске
[16:05] Путин принял отставку главы Свердловской области
[15:45] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
|
Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.
Облачно, ветер: западный
|
Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: западный