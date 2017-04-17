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Вновь обрушился мост через речку Гуменку в Бердске

Мост через речку Гуменку в Бердске уже по традиции — снова сломался. На сей раз часть моста слетела с салазок. Впрочем, за выходные дни коммунальщики починили единственную переправу к дачным обществам.

Напомним, хлипкий понтонный мост ломается с завидной регулярностью. Каждый год его чинят, но ремонта хватает ровно на сезон. В прошлом году звено моста ветром ототрвало от основной части, из-за чего дачникам пришлось идти несколько лишних километров по суше — до остановки общественного транспорта.

Как рассказал начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, мост будут чинить и в этом году.

— По строительству нового моста или капитальному ремонту у меня информации нет, — отметил Захаров, дав понять, что на новую переправу дачникам не стоит рассчитывать.

Отметим, ранее коммунальщики заявляли, что строительство нового моста вместе с его проектированием обойдется не менее, чем в 15 млн рублей.

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Вновь обрушился мост через речку Гуменку в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [15:40]

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