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Изнасиловал 11-классницу ВИЧ-инфицированный рецидивист под Новосибирском

Передано в суд дело о разбойном нападении и изнасиловании школьницы под Новосибирском.

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летнего жителя Новосибирска Максима Верлова.

Органами следствия он обвиняется в разбойном нападении, изнасиловании, иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», предположительно на девочку напал только что освободившийся из мест лишения свободы.

Утром 5 декабря 2016 года недалеко от моста через реку Тула в селе Ярково Верлов встретил незнакомую несовершеннолетнюю девушку, которая шла в школу, продемонстрировал ей нож и, угрожая применением насилия, завладел ее сотовым телефоном. Кроме того разбойник затащил потерпевшую под мост, где изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера.

Вечером того же дня насильник был задержан сотрудниками полиции. Вину в содеянном не признал. Уголовное дело расследовано следователями первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Новосибирской области будет направлено в Новосибирский районный суд.

Как рассказали сегодня, 17 апреля, оказывается насильник заражен ВИЧ-инфекцией. И в момент нападения на школьницу знал об этом. Что добавит неоднократно судимому обвиняемому уголовных статей — заведомое поставление лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч. 2 ст. 162, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 131, п.п. «а, б» ч.2 ст. 132, ч. 1 ст. 122 УК РФ).

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Изнасиловал 11-классницу ВИЧ-инфицированный рецидивист под Новосибирском

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [15:30]

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Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 1%, облачность: 40%

17 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 62%

18 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 33%

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