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Обозвавшему школьников либералами-фашистами учителю сделали замечание

Прокуратура Советского района Томска провела проверку связи с публикацией в СМИ информации о том, что учитель гимназии №2 вместо урока прочитал ученикам лекцию о вреде либерализма, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в надзорном ведомстве в понедельник.

«Установлено, что руководство гимназии создало комиссию для проверки учебно-воспитательной работы данного педагога. За нарушение должностной инструкции, срыв урока, нарушения профессиональной этики, некорректного поведения учителя по отношению к учащимся приказом директора педагогу объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — сказал представитель районной прокуратуры.

По его словам, в связи с тем, что гимназия самостоятельно наказала учителя, прокуратура не стала предпринимать каких-либо дополнительных мер по отношению к нарушителю.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», учитель гимназии №2 Томска в начале апреля вместо запланированного урока начал говорить учащимся об опасности либеральных политических взглядов, а школьников, принимавших участие в митингах оппозиции 26 марта, он назвал либералами-фашистами.

Видео youtube.com

— Свою лекцию он начал с того, что рассказал нам, как видит развитие страны. А затем перечислил несколько вариантов того, к чему может привести страну Алексей Навальный. Он говорил, что расследование против Дмитрия Медведева Навальному заказал Владимир Путин. Это сделано для того, чтобы бороться с «пятой колонной», которая сейчас сидит в Кремле. После этого он сказал, что Навальный, возможно, хочет создать в России украинский вариант событий, то есть Майдан, — рассказал один из учеников. — Ну и самое интересное: Алексей Навальный хочет придти к власти путем школьников, которые в силу своего «дебилизма и скудоумия», не способны понимать серьезные вещи, о которых говорят в школе. Он также высказал мнение, что либерализм — это тоже самое, что и фашизм. И что те люди, которые вышли на митинги — фашисты.

Учитель призвал школьников одуматься и не совершать таких преступлений, за которые потом мы будем отвечать перед Богом. Сергей рассказал, что во время лекции он пытался вступить в дискуссию с учителем, но учитель ответил ему, что он не дорос до того возраста, когда можно будет высказывать свое мнение.

Пять человек из этого класса были на митинге против коррупции, прошедшем в Томске 26 марта.

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Обозвавшему школьников либералами-фашистами учителю сделали замечание

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [15:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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