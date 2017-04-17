Следственным отделом по городу Обь СКР по Новосибирской области 15 апреля 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), в отношении 61-летнего жителя села Боровое Новосибирского района.

По данным следствия, в дневное время 15 апреля фигурант дела в селе Боровом устроил пал сухой травы на территории общего пользования. В результате возгорания травы огонь подобрался к надворным постройкам ряда домовладений. Усилиями местных жителей пал травы был локализован, а огонь потушен.

Затем проживающий по соседству с поджигателем травы 47-летний мужчина высказал тому претензии из-за действий по поджогу травы и создания опасности возгорания строений. Завязалась драка, далее в конфликт вмешались соседи и разняли дерущихся.

— Через некоторое время устроивший пал травы мужчина с охотничьим карабином пришел во двор соседа, с которым до этого конфликтовал, и с целью совершения его убийства произвёл в потерпевшего три выстрела, от которых последний скончался на месте происшествия. Также злоумышленник с целью убийства произвел по одному выстрелу в находившуюся там же родственницу потерпевшего, причинив той ранение мягких тканей ноги, и в 26-летнего сына потерпевшего, однако молодого человека поразить из оружия ему не удалось. Они успели скрыться, — рассказали в СКР.

К настоящему времени злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. В суд направлено ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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