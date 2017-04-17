Последнюю в этом году акцию «Безопасный лед» проводят с 17 по 23 апреля сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. Спасатели будут контролировать места массового выхода рыбаков на лед, в том числе и с помощью беспилотников. Цель акции – предотвращение происшествий с людьми на водных объектах в весенний период.

В субботу, 15 апреля сотрудники поисково-спасательного отряда, госинспекции по маломерным судам и отдела МВД проводили рейд — выезжали на лед Бердского залива на суднах на воздушных подушках. Дошли до острова Умовского. К тому же, акваторию обследовала беспилотная авиация. На обследованной территории находилось порядка 70 рыбаков. Один из них приехал рыбачить на снегоходе. Сотрудник полиции, участник рейда, составил административный протокол за нарушение — выезд на опасный лед. Теперь рыбаку придется оплатить штраф в 500 рублей, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения ПСО Сергей Козин.

В следующие выходные участники рейда отправятся по Новосибирскому водохранилищу до Бурмистрово и Быстровки. В данном походе участникам рейда также будут помогать беспилотники.

Помощь утопающим

Если вы провалились в холодную воду:

не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

Если лед выдержал, медленно ползите или перекатывайтесь к берегу.

Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. Если случилась беда и нужна ваша помощь:

Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползите по-пластунски.

Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.

За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство.

Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

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