Декларации опубликованы на сайтах Совета федерации и Госдумы.

1. Владимир Лаптев Сенатор от заксобрания Владимир Лаптев увеличил доходы почти в четыре раза — с 1,3 до 4,6 млн рублей.

У него в собственности — земельный участок (1000 кв. м), жилой дом (16,8 кв. м) и ½ доли в еще одном доме (368 кв. м). Он также владеет квартирой площадью 61 кв. м, а собственной машины у Лаптева нет.

Супруги у политика по-прежнему нет. В декларации указаны лишь два несовершеннолетних ребёнка. Один из них владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство (1420 кв. м) и строящимся домом на 209,9 кв. м. Кроме того, сенатор и его дети пользуются двумя квартирами на 54,6 и 28,7 кв. м.

2. Надежда Болтенко Надежда Болтенко представляет новосибирского губернатора. Ее доходы несколько снизились — с 6,7 до 6,2 млн рублей. Однако у семьи сенатора прибавилось квартир.

У Болтенко есть два земельных участка (общей площадью 6,3 тыс. кв. м) для ведения садоводства и огородничества. Кроме того, ей принадлежат четыре квартиры (47,2, 52,9, 63,8 и 53 кв. м). Еще четыре — в собственности у ее мужа, бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Новосибирской области Михаила Болтенко (83, 42,4, 57,7, 100,6 кв. м). В 2015 году супругу принадлежало только две.

Михаил Болтенко владеет автомобилем Toyota Land Cruiser.

Сенатор связана с женскими общественными движениями, которые регулярно получают гранты из бюджетов разных уровней.

3. Максим Кудрявцев (фракция «Единая Россия») Бывший вице-президент «Ростелекома» Максим Кудрявцев заработал больше всех среди новосибирских депутатов Госдумы — 52,8 млн рублей. Вместе с супругой он владеет двумя квартирами площадью 174 и 153,10 кв. м. Ему принадлежит земельный участок 0,15 га, подвальные помещения и автомобиль BMW X6 xDrive35i.

У жены тоже есть участок на 0,17 га, а также жилой дом площадью 186,20 кв. м. Ей принадлежит Mercedes-Benz GL400. В 2016 году она не заработал ни рубля.

Кудрявцев баллотировался в Думу по Центральному округу в Новосибирской области. «Ростелеком» ежегодно получает подряды от региональных властей, в том числе, в рамках программы устранения цифрового неравенства между городскими и сельскими территориями.

4. Андрей Каличенко («ЕР») Андрей Каличенко задекларировал 5 млн рублей, квартиру на 95,90 кв. м., и жилой корпус площадью 584,3 кв. м. У его жены, заработавшей 28 тыс. рублей, оказалось два дачных участка на 0,2 га. Обе семейных машины также записаны на нее — Toyota Corolla и Lexus RX450h.

Каличенко попал в Госдуму по Новосибирскому округу. Он связан с крупным застройщиком — ООО «Энергомонтаж». Компания, которую возглавляет депутат заксобрания Иван Сидоренко, имеет чистую прибыль более 150 млн рублей. Она принадлежит Елене Сидоренко и Владимиру Каличенко (отец Андрея Каличенко). «Энергомонтаж», как писала Тайга.инфо, продавал квартиры федеральным и муниципальным структурам, а также строил социальные объекты за счет бюджета.

5. Александр Карелин («ЕР») Александр Карелин немного увеличил доход, по сравнению с 2015 годом. Он заработал 6,8 млн рублей против 6,4 млн. Он остается крупнейшим землевладельцем — площадь его участков выросла с 1,5 до 3,74 га, в аренде оказалось еще более 3 га. Кроме того, у него пять домов, самый большой размером более 1 тыс. кв. м.

В автопарке Карелина Mercedes-Benz S350 4 Matic, Mini Cooper S, Toyota Sequoia и две «Волги», мотоцикл Harley-Davidson, два мотовездехода и автоприцеп.

Жена депутата задекларировала годовой доход 291 тыс. рублей, квартиру площадью 182,9 кв. м. и два автомобиля — Mini Cooper S и Mercedes-Benz G500.

6. Виктор Игнатов («ЕР») У бывшего первого вице-мэра Новосибирска Виктора Игнатова, заработавшего 2 млн рублей, нет в собственности недвижимости и автомобилей. Он пользуется квартирой площадью около 100 кв. м.

Как и в 2015-м, его ребенок пользуется жилым домом на 580 кв. м. У него же в пользовании появился земельный участок 0,17 га.

Брат Игнатова Роман, по данным на конец 2014 года, был управляющим крупного новосибирского торгово-развлекательного комплекса «Сан Сити».

7. Вера Ганзя (КПРФ) Единственный член фракции КПРФ от Новосибирской области заработала 4,8 млн рублей. В 2015-м она задекларировала 3,3 млн рублей.

Депутату принадлежат две квартиры. Она сменила свой автомобиль Nissan Note на Suzuki Grand Vitara.

Вера Ганзя долгое время была директором школы. Избиралась в новосибирское заксобрание.

8. Дмитрий Савельев (ЛДПР) Либерал-демократ Дмитрий Савельев, ранее представлявший Кемеровскую область, прошел в Госдуму по списку. У него не оказалось никакой собственности.

Депутат заработал 4,6 млн рублей. В его пользовании находятся две квартиры общей площадью более 150 кв. м.

Савельев был связан со строительным бизнесом и недвижимостью. В 2002–2008 годах возглавлял новосибирские ООО «Фундаментстрой», и ООО «Стройиндустрия».

9. Александр Жуков («ЕР») Вице-спикер Госдумы Александр Жуков возглавлял объединенный новосибирский и омский список «ЕР». Он заработал 6,9 млн рублей, увеличив официальный доход почти на 200 тыс. рублей. У него два земельных участка на 1,2 га.

Депутату и его супруге на правах долевой собственности принадлежат квартира (267 кв. м.) и жилой дом (626 кв. м.). У них есть автомобили Ambassador Grand и Mercedes-Benz S 350.

Александр Жуков возглавляет Олимпийский комитет России. У него около десятка различных государственных наград.

10. Дмитрий Перминов («ЕР») Дмитрий Перминов представлял омских единороссов в «новосибирском» списке. Он заработал всего 3,2 млн рублей.

Ему принадлежат две квартиры, жилой дом и участок 0,18 га. Депутат ездит на «Ладе Приора» и Toyota RAV4.

Перминов — Герой России. Он участвовал во второй Чеченской войне, был депутатом заксобрания Омской области.

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