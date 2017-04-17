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Уголовное дело за неуплату налогов возбудил СКР на директора КБУ Бердска

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношение директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина. Он подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко, налоговая инспекция проводила проверку и выявила недоимку по налоговым сбором. После чего счета предприятия были арестованы. Однако финансовые операции КБУ все равно продолжало.

— Следствие пока не говорит, каким именно способом, — уточнил Максименко.

По предварительным данным КБУ провело операций на сумму 2,2 млн рублей. Ущерб пока устанавливается. По делу назначена экономическая экспертиза.

В Комбинате бытовых услуг ситуацию комментировать не стали, отметив лишь, что говорить об уголовном деле — полномочия правоохранительных органов.

Александр Кожин по-прежнему является директором КБУ. Сегодня, 17 апреля, он участвовал в аппаратном совещании в администрации Бердска. Его свобода не ограничена. Но стоит отметить, что наказание за преступление, в котором он подозревается, предусматривает до 6 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности.

Добавим, что счета КБУ арестованы давно — с 2013 года. Тогда Кожин еще не руководил предприятием. Счета предприятия обременены за долги, которые, к слову, до сих пор огромны. Кредиторка КБУ составляет около 500 млн рублей.

Новости smi2.ru

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Уголовное дело за неуплату налогов возбудил СКР на директора КБУ Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [14:25]

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