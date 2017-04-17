Минстрой предлагает отменить действующую норму Гражданского кодекса, которая позволяла узаконить самострой. В целом в строительном ведомстве, выполняя президентское поручение, хотели бы упростить порядок сноса самовольных построек и расширить полномочия местных властей в этой области. Сегодня, по данным «Ъ», резко против новелл готовятся выступить юристы президентского Совета по кодификации — они указывают на вновь появляющиеся пробелы в законодательстве и риск нестабильности гражданского оборота из-за предлагаемого внесудебного порядка сноса.

Как стало известно, сегодня президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства может выступить резко против законопроектов Минстроя, уточняющих нормы о самовольных постройках в Гражданском (ГК) и Градостроительном кодексах. Ведомство подготовило их, выполняя широко сформулированное поручение Владимира Путина почти годовой давности — усовершенствовать механизм государственного строительного надзора и порядок сноса самостроя. Напомним, на заседании Госсовета, после которого такое поручение было дано, президент говорил о проблеме недостроенного и брошенного жилья без конкретных оценок ее масштаба. Как отмечала глава Росреестра Виктория Абрамченко (см. номер от 10 апреля), количество незастроенных земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, превышает 4,5 млн — и часто объекты на земельных участках возведены, но не зарегистрированы либо участки используются не по назначению.

Минстрой предлагает разработать новый порядок выявления и сноса самовольных построек, что «позволит пресечь наиболее распространенные нарушения». Чиновники предлагают отменить действующие нормы Гражданского кодекса, позволяющие узаконить самовольные постройки, и дать муниципалитетам два полномочия: сносить их или обязывать собственника приводить постройку «в соответствие с требованиями». Проект предполагает, что самострой смогут обязать снести или перестроить по решению суда либо во внесудебном порядке, если объект построен на земельном участке без правоустанавливающих документов или если режим использования территории не разрешает такое строительство. Если собственник откажется снести или перестроить объект, можно будет прекратить право собственности, пользования или аренды на земельный участок и изъять землю, продав ее на торгах. Такие предложения появились впервые, подчеркивает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Марина Краснобаева. Выявлять самострой и сообщать об этом муниципалитетам смогут надзорные органы — Росреестр и Ростехнадзор, говорится в поправках к Гражданскому кодексу.

Исключение Минстрой готов сделать для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), параметры которых не противоречат местным нормам и права на которые зарегистрированы до 2018 года. В поправках к Градостроительному кодексу уточняется, что объект ИЖС не может быть выше трех этажей (или 20 метров) и не должен состоять из квартир или секций.

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который возглавляет советник президента Вениамин Яковлев, подготовил одно из самых резких заключений на законопроект за последние годы.

«Создаются предпосылки для формально законного, но, по сути, грубого и безосновательного нарушения субъективных гражданских прав участников гражданского оборота»,— говорится в проекте документа. Идеи ведомства приведут лишь к расширению полномочий органов местного самоуправления по внесудебному сносу самовольных построек — а в итоге к «снижению правовой определенности гражданского оборота и ухудшению инвестиционного климата»,— полагают юристы.

Объектами критики совета стало большинство предложений Минстроя. Так, исключение норм, позволяющих узаконить самострой, создаст пробел в правовом регулировании и негативно скажется на уровне гарантий участников оборота, полагают юристы. Предлагаемые поправки «прямо указывают на возможность сноса в административном порядке самовольной постройки, право на которую зарегистрировано в реестре прав на недвижимость»,— это противоречит положениям Гражданского кодекса, устанавливающим судебный порядок для таких споров, отмечают они. Кроме того, муниципалитеты уже вправе инициировать снос по суду или без него — по норме ст. 222 ГК, вступившей в силу в 2015 году. Эта поправка, напомним, ранее позволила инициировать масштабный снос торговых павильонов в Москве в 2016 году — всего ее действием обоснован снос почти 3 тыс. объектов самостроя за несколько лет. «До 2015 года законодательство не разрешало сносить недвижимость без решения суда,— напоминает Марина Краснобаева.— Нынешняя редакция идет еще дальше, процедура сноса существенно упрощается».

«Если у разработчиков есть сильный административный ресурс или политическая воля, проект могут принять и вопреки мнению Совета по кодификации»,— говорит руководитель аналитической службы юрфирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. Как напомнил источник, близкий к юристам совета, столь же разгромное заключение те дали в 2014 году на проект ликвидации госкорпорации «Олимпстрой», проделавший дыру в бюджете Внешэкономбанка — тогда, однако, это не помешало его принять.

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