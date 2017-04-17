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На улице Комсомольской, напротив дома №2, на дороге огромная глубокая яма, заполненная водой.
Выглядит как просто лужа. С самого утра в этой «луже» около десятка машин пробили колеса, сейчас стоят парочка бедных водителей.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [14:10]
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