На улице Комсомольской, напротив дома №2, на дороге огромная глубокая яма, заполненная водой.

Выглядит как просто лужа. С самого утра в этой «луже» около десятка машин пробили колеса, сейчас стоят парочка бедных водителей.

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