Вечером 13 апреля отправился в садовое общество «Швейник» и не добрался до своего дачного участка житель Бердска. По дороге инвалид подскользнулся и упал в лог. Потерял костыли и обувь. Передвигаться смог только позком. Было уже темно, и бердчанин заблудился. Когда понял, что самостоятельно ему не выбраться, позвонил матери и рассказал, что с ним произошел несчастный случай.

Мать инвалида обратилась за помощью в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске. Она объяснила, где приблизительно может находиться ее 46-летний сын и продиктовала номер его сотового телефона. Через две минуты после полученного сообщения, в 00.10, спасетели выдвинулись на место.

Приблизительное место, где находится инвалид, спасатели знали, поэтому сразу же начали визуальный осмотр местности. Инвалид по телефону их корректировал.

Спасатели вытащили инвалида из грязи, посадили в автомобиль и доставили домой к матери.

— Мужчина находился в шоковом состоянии от произошедшего. Он оказался в беспомощном состоянии в темноте совсем один. Но постепенно пришел в себя. Данная ситуация не повлияла на его физическое здоровье. Помощь медработников не потребовалась, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения ПСО Сергей Козин.

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