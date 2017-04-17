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Собака пострадала от оголенных проводов возле супермаркета. Как рассказали 17 апреля в администрации Бердска, в мэрию обратился хозяин пса, которого ударило током.
— Возле магазина «Холди» стоит фонарь наружного освещения, рядом с которым из земли торчат провода высокого напряжения, которые при задевании пробивают. При обращении в магазин меры не приняты. У заявителя ударило током собаку, — доложили на аппаратном совещании.
Сотрудники администрации выезжали на место. Оказалось, что провода все-таки спрятали в землю.
Управлению экономразвития поручили проверить, что за работы проводились возле магазина. И провести с собственником профилактическую беседу, чтобы в следующий раз такого не повторилось.
Осталась ли жива собака после удара током, в администрации не уточнили.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [14:00]
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