Собака пострадала от оголенных проводов возле супермаркета. Как рассказали 17 апреля в администрации Бердска, в мэрию обратился хозяин пса, которого ударило током.

— Возле магазина «Холди» стоит фонарь наружного освещения, рядом с которым из земли торчат провода высокого напряжения, которые при задевании пробивают. При обращении в магазин меры не приняты. У заявителя ударило током собаку, — доложили на аппаратном совещании.

Сотрудники администрации выезжали на место. Оказалось, что провода все-таки спрятали в землю.

Управлению экономразвития поручили проверить, что за работы проводились возле магазина. И провести с собственником профилактическую беседу, чтобы в следующий раз такого не повторилось.

Осталась ли жива собака после удара током, в администрации не уточнили.

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