Школа существует уже более 5 лет, завоевала любовь многих бердчан. В школе преподают более 15 направлений для детей и взрослых. В группе ежедневно пополняется расписание мастер-классов, полезные советы для танцоров, расписание тренировок, размещаются фотографии и видео с занятий и выступлений. Тренеры регулярно повышают свой уровень. Есть система скидок и бонусов.

Школа танцев «Exclusive» основана 1 августа 2016 г. Школа уже является постоянным участником и призером различных соревнований и выступлений. Более 15 танцевальных и фитнес-направлений, некоторые из них уникальны для Бердска, такие как ВОЗДУШНАЯ АКРОБАТИКА и ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОТНА, авторские программы танцевального фитнеса для взрослых. В группе постоянно выкладываются видео и фотографии с занятий и выступлений. Обновление расписания и еще много чего интересного.

«Дракоше» всего год с небольшим, но уже весь Бердск знает о центре развития, многим он уже пришелся по вкусу. Различные направления для самых маленьких детей и постарше, а также мам и бабушек. Отличный педагогический состав, изумительный интерьер, который нравится всем деткам, которые посещают центр, все ярко и красиво. В группе всегда можно узнать обо всех направлениях, расписании занятий и полезных советах для родителей. Если у вашего малыша День рождения, тогда вам обязательно надо провести его в «Дракоше». Яркий интерьер, вкусное детское меню и аниматоры надолго запомнятся вашему малышу. Все в гости к «Дракоше»!

Соляная пещера в центре города открылась совсем недавно, но уже имеет достаточно большой опыт в оздоровлении как маленьких детей, так и взрослых. Пещеру с удовольствием посещают мамы с детками, дышат полезным воздухом, что безусловно положительно влияет на организм. Пока родители релаксируют, малыш может поиграть в песочнице с игрушками или порисовать. А еще в «МариСоль» — красивый интерьер и очень удобные кресла-шезлонги. В группе постоянно проходят розыгрыши и публикуются актуальные скидки и акции. А также размещены полезные советы по галооздоровлению. Приходите, вам понравится!

Страница, которую невозможно пропустить, если вы автолюбитель. Интересна всем, у кого есть машины, благодаря обновлению информации об ассортименте, публикации скидок для участников группы, а главное — быстрому общению с администрацией сообщества. Новые — контрактные и б/у запчасти, огромный выбор автомасел и аксессуаров для вашего автомобиля. В группе постоянно проходят акции: При покупке масла — замена бесплатно, при покупке запчастей — 5%, на установку — 10%. И еще много чего интересного. Вступайте и будьте в курсе всех акций и скидок!

Группа Такси Тонус — это удобное и быстрое решение для тех, кто ценит комфорт и безопасность каждой поездки! Оператор с удовольствием примет вашу заявку на поездку в любое удобное для вас время суток. Принимаются предварительные заказы на утро, встреча из аэропорта, из Новосибирска! ТРАНСФЕР! Помощь (без дополнительной оплаты!) Заключение договоров! Наличный, безналичный расчет! Детские Кресла! В группе можно посмотреть фотографии водителей.

ШИНОМОНТАЖ Адрес: морозова5/1 220 участников

Если вы все время проводите за рулем и вам некогда возиться со своим автомобилем, тогда вам нужно быть подписчиком этой группы. В группе вы сможете узнать все о шиномонтаже и других услугах, администраторы с удовольствием помогут в любом вашем вопросе. Для вас : Шиномонтаж, Балансировка, Ремонт боковых порезов, грыж, Правка любых дисков, сварка аргоном, Продажа шин б/у, Замена тормозных колодок. Пескоструйка дисков 700 руб, а также : Правка литых дисков, сварка цветных металлов т. 8- 913-782-2784 Режим работы с 9 до 20 ежедневно!!! Доступные цены!!!

Много лет магазин МАГИЯ ЛЮБВИ радует своих покупателей секс-игрушками и элегантным эротическим бельем. Мы всегда стремимся быть в курсе новых тенденций в adult-индустрии, контролируем качество, выбираем только лучших производителей, постоянно расширяем ассортимент и повышаем уровень сервиса, чтобы вам было выгодно и удобно делать покупки! Внимательные и высококвалифицированные продавцы-консультанты помогут с выбором товаров и не станут задавать лишних вопросов. С каждым днем число наших клиентов увеличивается, многие из которых становятся постоянными, что только подтверждает — «Магия Любви» пользуется высокой степенью доверия. Преимущества работы с магазином МАГИЯ ЛЮБВИ: · Большой ассортимент товара; · Гибкая ценовая политика; · Качественная продукция; · Система лояльности к постоянным клиентам; · БЕСПЛАТНАЯ доставка товара!

Аэродизайн-оформление воздушными шарами! г.Бердск 1400 участников

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