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Почти час сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы сегодня, 17 апреля, проводили операцию по спасению девушки. Она забралась на эстакаду трубопровода в Октябрьском районе Новосибирска.
По информации МАСС, происшествие зарегистрировано в 9:48-10:45 по адресу: Гусинобродское шоссе, 64.
— Женщина на эстакаде трубопровода, неадекватное поведение, возможно попытка суицида, — пояснили спасатели.
С помощью альпинистского снаряжения силовым захватом блокировали 28-летнюю женщину. После того, как ее спустили на землю, немедленно передали врачам скорой помощи.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [13:45]
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