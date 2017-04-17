Почти час сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы сегодня, 17 апреля, проводили операцию по спасению девушки. Она забралась на эстакаду трубопровода в Октябрьском районе Новосибирска.

По информации МАСС, происшествие зарегистрировано в 9:48-10:45 по адресу: Гусинобродское шоссе, 64.

— Женщина на эстакаде трубопровода, неадекватное поведение, возможно попытка суицида, — пояснили спасатели.

С помощью альпинистского снаряжения силовым захватом блокировали 28-летнюю женщину. После того, как ее спустили на землю, немедленно передали врачам скорой помощи.

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