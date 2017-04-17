С кадровых изменений началась рабочая неделя в администрации Бердска. Общественности представили нового начальника градостроительного управления — Максима Данилова. Он занял место, пустовавшее с начала марта, когда уволился прежний начальник ведомства Дмитрий Шинкевич.

— Максим Олегович — очень опытный руководитель. В 1991 году закончил институт по специальности «архитектура». Начал свою трудовую деятельность в должности архитектора на производственном объединении «Сибсельмаш». Работал в администрациях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — от главного архитектора до заместителя начальника департамента архитектуры. Также работал в администрации Железнодорожного района Новосибирска и в Министерстве строительства Новосибирской области в должности заместителя начальника управления архитектуры и строительства. Общий стаж — 25 лет. Женат, — зачитал биографию нового управленца вице-мэр по вопросам развития местного самоуправления Алексей Сединкин на аппаратном совещании 17 апреля.

Чуть позже сам Данилов подробнее рассказал о себе и о задачах, которые поставлены перед ним на новом месте.

— Во-первых, нужно делать его инвестиционную привлекательность. А это не только вопросы экономики, это и вопросы градостроительства. Для этого нужны правила игры — понятные, доступные, хорошие. В нашем случае правила — это генеральный план города, который как раз в этом году мы собираемся корректировать. Возможно, существенно. Действующий план во многих своих разделах устарел. Возможно, там были какие-то ошибки, так как делался он на перепутье эпох. Вслед за генеральным планом — корректировка правил землепользования и застройки, потом проекты планировок и межевания, и, соответственно, все документы по социально-экономическому развитию, который корреспондируются с названными документами в различные программы. Смысл правил в чем? Если инвесторы будут понимать и знать, что у них может быть завтра, чего не может быть, что можно, что нельзя, что предлагается, что будут делать соседи по земельным участкам, что будет делать город и предприятия, соответственно, у них будет интерес вкладываться в городскую среду — начиная от инвесторов внешних, серьезных, в том числе и предприятия Новосибирска, и заканчивая жителями, которые будут менять свое окно на новое, зная, что у них под окном не появится свалка, что не стоит переезжать куда-то и что под окном появится хороший сквер, — описал свою основную цель Максим Олегович.

Данилов будет не только управленцем, но и художником. Долгое время в Бердске не было главного архитектора, и такую приставку фактически упразднили. Но по сути Максим Олегович готов стать архитектором для города. Тем более, опыт такой у него есть. Важно отметить, что он входит в Союз архитекторов России.

— Одна из задач — удобная и комфортная среда, красивый, всем приятный облик города: и архитектурные сооружения, и малые формы, и внешнее благоустройство, и наружная реклама. Все это — сфера деятельности моя и моего управления, — подчеркнул Данилов.

Максиму Олеговичу приходилось трудиться в Лангепасе, Сургуте, Омске и Тюмени. Но не так давно он вернулся в родные края. Новый управленец не скрывает, что на работу в Бердск его пригласил давний знакомый — вице-мэр по строительству Петр Ким. С ним Данилов работал и на Севере, и в Новосибирске. Максим Олегович акцентирует, что большую часть своей жизни он проработал в муниципалитетах. И должность в администрации Бердска он не расценивает как некое снижение уровня после областного правительства. Тем более, что в Минстрое, как он сам признался, Данилов выполнял совсем иные задачи — занимался Новосибирской агломерацией. И, как он сам признался, ей он будет заниматься всю жизнь. Он убежден, что без Бердска агломерация невозможна.

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