Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после состоявшегося в минувшее воскресенье конституционного референдума заявил о планах обсудить с правительством возвращение смертной казни, передает РИА Новости.

Выступая в Стамбуле, политик подчеркнул намерение «немедленно» начать дискуссию об этом с премьер-министром и оппозиционным лидером, сообщает агентство Reuters.

Смертную казнь в Турции отменили в 2002 году, чтобы государство соответствовало критериям вступления в Евросоюз.

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