Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Эрдоган хочет вернуть смертную казнь в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после состоявшегося в минувшее воскресенье конституционного референдума заявил о планах обсудить с правительством возвращение смертной казни, передает РИА Новости.

Выступая в Стамбуле, политик подчеркнул намерение «немедленно» начать дискуссию об этом с премьер-министром и оппозиционным лидером, сообщает агентство Reuters.

Смертную казнь в Турции отменили в 2002 году, чтобы государство соответствовало критериям вступления в Евросоюз.

Новости smi2.ru

  • Эрдоган слишком поздно извинился за сбитый бомбардировщик Су-24 (4)
  • Эрдоган извинился за сбитого российского пилота (38)
  • Через несколько часов Лина Юдина из Бердска, пострадавшая в ДТП в Турции, прилетит в Москву (2)
  • Убивший 12-летнюю девочку в шахте сосед отстреливался при задержании (0)
  • Турция указала Украине ее место (2)
Эрдоган хочет вернуть смертную казнь в Турции

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [13:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:05] Путин принял отставку главы Свердловской области

[15:45] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

[15:40] Вновь обрушился мост через речку Гуменку в Бердске

Все новости

[16:05] Путин принял отставку главы Свердловской области

[15:45] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

[15:40] Вновь обрушился мост через речку Гуменку в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 1%, облачность: 40%

17 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 62%

18 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 33%

19 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: