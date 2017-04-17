USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после состоявшегося в минувшее воскресенье конституционного референдума заявил о планах обсудить с правительством возвращение смертной казни, передает РИА Новости.
Выступая в Стамбуле, политик подчеркнул намерение «немедленно» начать дискуссию об этом с премьер-министром и оппозиционным лидером, сообщает агентство Reuters.
Смертную казнь в Турции отменили в 2002 году, чтобы государство соответствовало критериям вступления в Евросоюз.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [13:35]
[16:05] Путин принял отставку главы Свердловской области
[15:45] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
[15:40] Вновь обрушился мост через речку Гуменку в Бердске
[16:05] Путин принял отставку главы Свердловской области
[15:45] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
|
Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.
Облачно, ветер: западный
|
Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: западный