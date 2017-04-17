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Более 100 уроков за учебную четверть пропустила школьница в Бердске

В этом году значительно увеличилось количество учеников, пропускающих по неуважительной причине уроки в школах Бердска.

— Не было ни одного случая, чтобы задержали подростков в состоянии наркотического опьянения, выявлено лишь два факта распития спиртных напитков, было несколько случаев хищения в магазинах. И очень много случаев пропуска школьных занятий, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) Людмила Шишкина.

При рассмотрении административных протоколов чаще всего причина пропуска уроков обозначается следующей фразой: «Не хочу учиться в этой школе», отмечает Людмила Сергеевна.

Недавно на комиссии КДН рассматривали ситуацию с юной прогульщицей. Только за одну четверть она пропустила более 100 уроков. На вопрос, почему не ходит на занятия, ответила, что категорически не хочет ходить в школу, в которой сейчас учится. А до этого родители уже потворствовали желанию подростка перейти в другое учебное учреждение. Получается, что поменять школу девочка хотела уже в третий раз.

— Комиссия вынесла решение: бегать по школам у несовершеннолетней бердчанки больше не получится. Учиться можно в любой школе, в любом классе. Ты идешь в школу, чтобы получать знания, а не быть участником увеселительных мероприятий. А она как будто выбирает конфеты: эту не хочу — съем другую. Но школа — это не конфеты. Бывает, что родители переезжают, и ребенку приходится менять учебное заведение из-за смены места жительства. Но это совершенно другая ситуация, — говорит Шишкина.

Главный специалист предполагают, что родители идут на поводу у дочери, переводя ее из одной школы в другую, боясь потерять ребенка.

— Странно еще и то, что мама не задается вопросом, где бывает ее дочь более шести часов, пока она думает, что та на уроках в школе. Ведь не бродит же она все это время по улице, тем более зимой, — возмущена Шишкина.

Сотрудники школы предложили родителям ходить их дочери на занятия к школьному психологу. Маме рекомендовали отвести девочку на прием к психоневрологу, чтобы узнать, нет ли у нее каких-то отклонений.

Родители прогульщиков говорят о том, что их дети не могут найти с учителем общий язык, а сами они даже даже и не пробовали делать это. И папы с мамой им в этом не помогали.

Школьные занятия пропускают и дети из вполне благополучных семей, и подростки, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, где родителям до них нет никакого дела, подчеркивает Людмила Шишкина.

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Более 100 уроков за учебную четверть пропустила школьница в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [13:15]

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