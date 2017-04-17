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Пользоваться компьютером и выходить в соцсети учатся старики в Бердске

Очередная группа пенсионеров проходит обучение компьютерной грамотности в центральной библиотеке Бердска. Возраст «учеников» от 60 до 80 лет. На курс набрали 10 человек, разделили их на две группы. Одна занимается с утра, другая — после обеда. Посетители курсов получают основные сведения о компьютерах, изучают офисные программы, учатся работать в интернете и использовать социальные сети, создавать электронную почту, пользоваться государственными электронными услугами, рассказывает Курьер. Среда. Берсдк» замдиректора бердской централизованной библиотечной системы (ЦБС) Инна Суворова.

Шесть лет назад бердская ЦБС участвовала в областном конкурсе социально-значимых проектов, где где представила свой проект на создание центра компьютерной грамотности «От азов компьютера к электронным услугам». Выиграла грант на 100 тыс. рублей. В апреле 2012 года авторы гранта получили финансирование и приобрели четыре компьютера, источники бесперебойного питания, наушники, расходные материалы, канцтовары. И через месяц приняли первых слушателей курсов.

Исполнение гранта было рассчитано на год, но курсы оказались такими популярными и востребованными, что библиотекари продолжили учить работать на компьютере пенсионеров. При поддержке Майкрасофт-центра и областной научной библиотеки. За пять лет курсы прошли около 650 бабушек и дедушек. Самому старшему слушателю было 85 лет. Группы набирают в удобное для пенсионеров время: с октября по май. Сейчас, когда отучится очередная группа, начнутся «дачные» каникулы. На октябрь запись на курсы уже почти завершена.

— Пять дней пенсионеры сидят за компьютерами и учатся самым необходимым вещам. Еще пять дней они приходят на семинары уже со своими запросами: как зарегистрироваться на портале госуслуг, как выйти на портал ЖКХ Бердска. Как зарегистрироваться и общаться в «Вконтакте» и «Одноклассниках». Очень много было желающих найти своих родных, погибших на Великой Отечественной войне. Учили пользоваться сайтом «Мемориал», а иногда помогали найти информацию на портале, — говорит Инна Валентиновна.

У многих пожилых людей появляются компьютеры, ноутбуки, планшеты — подарки от детей и внуков. Пенсионеры понимают, что современная жизнь невозможна без гаджетов, хочешь, не хочешь, а овладевать техникой придется. Вот и идут за бесплатными знаниями в библиотеку.

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Пользоваться компьютером и выходить в соцсети учатся старики в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [13:05]

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