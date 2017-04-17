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Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили под электроплитой новосибирца

Сотрудники уголовного розыска главка МВД России по Новосибирской области задержали 50-летнего жителя Центрального района Новосибирска, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

В ходе обследования помещения кухни в общежитии, где зарегистрирован мужчина, в коробке под электрической плитой были обнаружены 2 пистолета и 148 патронов. Согласно заключению исследования, проведенного в Экспертно-криминалистическом центре регионального управления, изъятое оружие является охолощенными пистолетами, в которые внесены изменения кустарным способом, а именно установлены нарезные стволы для стрельбы крупнокалиберными патронами. Изъятые патроны относятся к категории боеприпасов для боевого нарезного огнестрельного оружия.

Задержанный пояснил, что данные оружие и патроны он нашел на улице возле одного из домов в Дзержинском районе Новосибирска и хранил у себя в общежитии. В ходе последующего обыска в комнате подозреваемого, в шкафу и тумбе для телевизора полицейские обнаружили и изъяли 3 пистолета, ружье, винтовку, пистолет-пулемет и 13 магазинов от разных типов оружия. Изъятое также направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Решатся вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают каналы поступления оружия, возможные факты сбыта и другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

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Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили под электроплитой новосибирцаАрсенал оружия и боеприпасов обнаружили под электроплитой новосибирцаАрсенал оружия и боеприпасов обнаружили под электроплитой новосибирца

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [12:50]

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