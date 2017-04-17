Музеи, театры и прочие общественно-культурные пространства защитят от скандальных выходок агрессивной общественности. Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП РФ утвердила концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей».

Документ предусматривает административную ответственность за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях. По сути, предложено распространить на светские объекты нормы закона «О защите чувств верующих».

Документ появился после серии громких скандалов, когда активисты требовали закрыть выставки, запретить театральные постановки и не допустить в прокат фильмы. В концепции законопроекта, которая до конца весны будет направлена в Госдуму, говорится, что меры за оскорбление религиозных чувств верующих необходимы, но недостаточны.

«Санкции связаны с субъективной стороной деяния и соответственно ведут к спорам относительно того, являлось ли совершенное деяние реальным оскорблением или может быть отнесено к вполне допустимым действиям, связанным, например, с художественным творчеством», — поясняется в концепции закона.

Документ предлагает выделять на территории России социальные пространства с особым статусом — «специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями».

На входе в такое пространство, а проще говоря — в музей, театр или выставочный зал — их хозяева могут размещать собственные правила поведения с предупреждением о санкциях. Их нарушение, согласно концепции закона, фактически приравнивается к нарушению законодательства.

«Основным критерием нарушения законодательства является объективно фиксируемый факт нарушения заранее установленных требований, о наличии которых были заранее информированы все потенциальные посетители соответствующих пространств», — говорится в документе.

По замыслу общественников, социальные пространства будут гарантировать, что в их границах не будут совершаться действия, противоречащие их исходному предназначению и оскорбляющие чувства участников.

При этом требования, которые будут висеть на входе в театр, музей или храм, должны быть зарегистрированы уполномоченными органами и доведены до всех посетителей.

Статус социального пространства артисты, художники, сотрудники музеев и религиозные деятели должны получать по определенной процедуре. С инициативой организовать такое пространство могут выступить Общественная палата РФ, централизованные религиозные организации, национальные культурные автономии, общероссийские общественные организации и объединения, творческие союзы. После этого, согласно концепции, должна быть проведена экспертиза, органы юстиции должны дать заключение, после чего муниципальные или региональные депутаты это пространство зарегистрируют.

— Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех, — прокомментировал «Известиям» председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. — Не надо спорить, оскорблены чувства или не оскорблены. Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, — ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил. Люди могут сказать: «А это у нас мастерская. И никакие посторонние сюда влезать не должны. Это не общественное место, и мы организуем показ только для тех, кого мы зовем». Художник говорит: «Это мое пространство, туда не лезьте». Или исполняют Реквием Верди. Люди глубоко переживают. В этот момент звучит мелодия мобильного телефона «Мурка». Сотни людей психологически травмированы, а некоторые, особо чувствительные, которые привыкли, что филармония — это святыня, начинают нервничать, у них чуть ли не инфаркт.

Зампредседателя комиссии муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов сообщил что экспертам предстоит решить еще ряд спорных вопросов.

— С одной стороны, хорошо, что мы определим перечень социальных пространств. Но не будет ли так, что мы на законодательном уровне даем право устраивать в каких-то из них, скажем так, полную вакханалию. Есть и другие аспекты: мы не можем выборочно давать возможность устанавливать правила представителям только одной религии. Тогда придется давать такие возможности всем религиозным организациям, — отметил он.

Альбир Крганов также высказал сомнение, что в стране найдется достаточно авторитетных экспертных инстанций, чтобы определять социальные пространства, которые будут наделяться особым статусом.

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