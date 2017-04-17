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Телевизор насмерть раздавил годовалого мальчика в Ульяновской области

СКР по Ульяновской области проводится проверка по факту смерти годовалого ребенка. Предварительно установлено, что 15 апреля 2017 года в квартире одного из домов по улице Куйбышева в городе Димитровграде Ульяновской области обнаружено тело годовалого мальчика.

В результате работы следственной группы на месте происшествия установлено, что по данному адресу проживала женщина с 4 несовершеннолетними детьми в съемной квартире, семья приехала на территорию Ульяновской области из Новосибирска.

Из пояснений многодетной матери следует, что во время игры по неосторожности на младшего ребенка упал телевизор, причинив мальчику повреждения. После происшествия женщина вызвала скорую помощь, однако от полученной травмы ребенок скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Телевизор насмерть раздавил годовалого мальчика в Ульяновской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [12:25]

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