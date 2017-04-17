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Совместное содержание парка Победы оформят власти Бердска и Искитима

Бердск может заключить соглашение с Искитимским районом о содержании парка Победы. Напомним, почти половина бердского парка территориально относится к соседнему району. Граница между муниципальными образованиями пролегает через фонтан, который уже много лет не работает.

В мэрии уже три года пытаются оформить землю под парк, но в Минюсте приостановили выдачу права оперативного управления. Обсуждался и вопрос присоединения части Искитимского района к Бердску. Но эта процедура может занять не один год.

— Проще заниматься не оформлением границ, проще оформить совместное содержание. На мой взгляд, это не требует никакой административной волокиты, — рассказал глава Бердска Евгений Шестернин. — Не думаю, что искитимцы будут чувствовать себя обездоленными, если по их территории будет проходить часть мемориального комплекса. Слава богу, нравственное воспитание наших людей это не позволяет.

Стоит отметить, что формальная проблема никак не мешает в реальности. Уборкой территории занимаются бердские службы. Но прорехи в документах могут помешать, к примеру, глобальной реконструкции парка. Впрочем, в ближайшее время власти намерены привести в порядок только Мемориал Славы. А остальная территория не изменится.

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Совместное содержание парка Победы оформят власти Бердска и Искитима

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [12:15]

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