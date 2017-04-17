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Вице-президент США Майк Пенс прибыл на американскую военную базу, находящуюся рядом с Демилитаризованной зоной между Южной Кореей и КНДР, сообщило в воскресенье агентство Asssociated Press.
«Эра стратегического терпения» в отношении Пхеньяна закончилась, заявил он во время посещения лагеря. США будут добиваться мирного разрешения северокорейской ядерной проблемы, однако готовы применить любые средства для того, чтобы обеспечить безопасность своих союзников в Южной Корее, добавил он.
После посещения базы у Пенса запланирована встреча с исполняющим обязанности президента страны Хван Ге Аном, на которой стороны обсудят возросшую угрозу со стороны КНДР, передает «Интерфакс».
Вице-президент США приехал в Южную Корею в рамках десятидневного азиатского турне. За несколько часов до начала его визита стало известно о неудачном ракетном пуске, проведенном Пхеньяном. США также ожидали очередного ядерного испытания, приуроченного к 105-й годовщине дня рождения Ким Ир Сена, однако его не произошло.
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