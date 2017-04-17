Если государство примет решение повысить пенсионный возраст, это позволит ощутимо увеличить размеры страховых пенсий за счет роста поступлений в Пенсионный фонд, сообщил «Известиям» федеральный чиновник.

По подсчетам Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине, если повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и женщин, то к 2030 году средний размер пенсии может увеличиться на 30% в реальном выражении, или на 4 тыс. рублей (до 17 тыс. рублей). При этом, подчеркивает источник, необходимо будет законодательно установить, что сэкономленные средства пойдут именно на повышение пенсий. Рост доходов пенсионеров, в свою очередь, может придать дополнительный импульс экономике страны.

Официально правительство пока не давало поручения о проработке вопроса повышения пенсионного возраста, сообщили «Известиям» в различных ведомствах. Тем не менее кулуарно разговоры об этом в Белом доме ведутся, утверждают три источника «Известий» в правительстве. Среди аргументов «за» обсуждается, в частности, что повышение пенсионного возраста может сопровождаться увеличением размеров страховых пенсий за счет сэкономленных средств, пояснил один из федеральных чиновников. Экспертные расчеты на эту тему уже существуют — их сделали в НИФИ и в Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, где пока держат эту информацию в секрете.

Если начать повышать пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и женщин уже в 2019 году, то к 2030-му размер пенсий в среднем увеличится на 30% в реальном выражении с учетом инфляции — такой оценкой поделились с «Известиями» в НИФИ.

— То есть, если сейчас средняя пенсия составляет 13 тыс. рублей, то в 2030 году в нынешних ценах она составит 17 тыс. рублей. То есть повышение пенсионного возраста в данной конфигурации даст дополнительную индексацию на 4 тыс. рублей, — сообщил «Известиям» директор НИФИ Владимир Назаров.

Он подчеркнул, что на начальном этапе индексация могла бы быть небольшой: всего 1–2% в год. При составлении расчетов экспертная группа исходила из того, что пенсия будет индексироваться как неработающим, так и работающим пенсионерам. По словам эксперта, если пенсионный возраст будет увеличен, то правительство сможет индексировать пенсию работающим пенсионерам, потому что работают сейчас как раз пенсионеры в возрасте до 65 лет.

Федеральный чиновник подчеркнул, что темпы повышения пенсионного возраста могут быть разными. Например, возможен вариант повышения пенсионного возраста с меньшим шагом на начальном этапе и с последующим его увеличением.

По мнению источника, близкого к правительству, необходимо сразу установить, что сэкономленные средства бюджета от повышения пенсионного возраста пойдут именно на увеличение пенсий, а не на какие-либо другие нужды государства. Исключением может быть только финансирование дефицита бюджета Пенсионного фонда, на которое федеральный бюджет ежегодно тратит около 1 трлн рублей.

— В самом начале повышения пенсионного возраста надо предусмотреть механизм, чтобы та экономия, которую дает повышение пенсионного возраста, в какой-то своей части шла на индексацию пенсий.

У нас система очень разбалансирована, и всё отдать только на повышение пенсий нельзя. Что-то надо отдать на дефицит пенсионной системы. Можно просто зафиксировать нынешний трансферт и не снижать его. Всё остальное пошло бы на рост пенсий, — предложил он.

По оценке руководителя аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгения Биезбардиса, ежегодное повышение пенсионного возраста на полгода принесет прибавку в страховую часть в 350 рублей (то есть плюс 5%).

— Впоследствии численность пенсионеров будет увеличиваться, а количество вновь выходящих на пенсию, скорее, уменьшится, так что в будущем прибавка может быть чуть выше, — пояснил свои расчеты Евгений Биезбардис.

В пресс-службе Минфина сообщили, что не поручали внешним экспертам делать такие расчеты, а вопрос пенсионного возраста находится в компетенции социального блока правительства. Туда же адресовали и в пресс-службе Минэкономразвития. В Минтруде от комментариев отказались.

Повышение пенсионного возраста в существующих условиях приведет к снижению количества пенсионеров и выплат со стороны ПФР, но увеличит нагрузку на другие фонды — соцслужбы и Фонд медицинского страхования, опасается руководитель отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский.

В целом увеличение пенсионного возраста не может быть панацеей для бюджета и баланса ПФР, убежден эксперт.

— Общемировая статистика показывает, что увеличение пенсионного возраста экономит только прямые государственные расходы на один вид пенсии. При этом увеличиваются потери в других ее видах, и уже через несколько лет необходимо искать новые методы сокращения дефицита. Ни одна страна такого финансового механизма не придумала, пока что все просто отодвигают решение проблемы, — отметил он.

Однако увеличение пенсий может иметь также и благоприятные макроэкономические последствия в виде роста потребления. Например, разовая выплата пенсионерам в январе позволила получить рост ВВП за этот месяц, докладывал ВЭБ.

Решения о пенсионном возрасте в правительстве пока нет. Социальный блок традиционно выступает против повышения пенсионного возраста. Минфин же предлагал повысить возраст выхода на пенсию, поскольку это позволит лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов. Сторонником повышения пенсионного возраста является и Алексей Кудрин, в макроэкономическую стратегию которого эта инициатива будет вписана.

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