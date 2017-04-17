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Чья бредовая голова определила рабу управляющих компаний до 17:00ч.? А если люди работает до шести или семи, даже если до пяти, то как попасть к юристу или по другим вопросам?
Работники управляшек живут за счет собственников, а мы почему-то должны подстраиваться под их график. Ну где логика?
Уважаемая власть, наведите порядок, продлите рабочий день УК (по сменному графику административных работников, бухгалтерии, юристов), чтобы представитель обязательно мог решить вопросы, проконсультировать по любой информации, произвести перерасчет итд.
Не всегда есть возможность слинять с работы, чтобы попасть в УК. Такой режим работы неуважителен в собственникам.
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