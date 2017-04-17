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Труп за запертой дверью в квартире обнаружили спасатели Бердска

Не всегда тревога бердчан за своих родных, не отвечающих долго на звонки и стук в дверь, бывает безосновательной. Иногда за заблокированными входными дверями пожилым становится плохо и им срочно требуется медицинская помощь. В единичных случаях не отзывающимся владельцам квартир под замком уже нечем нельзя помочь.

Дежурному поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске днем 16 апреля позвонил следователь бердского отдела МВД и сообщил о том, что требуется помощь спасателей для деблокирования входных дверей в квартире многоэтажного дома. 37-летний владелец жилья подозрительно долго не отвечает на телефонные звонки родственников.

Трое спасателей выдвинулись на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли замок на входной двери. Вошли в квартиру и обнаружили мужчину без признаков жизни. Труп передали сотрудникам полиции, рассказывает «Курьер. Среда.Бердск» начальник подразделения ПСО Сергей Козин.

Несколькими днями ранее спасатели вскрывали двери в квартире в одной из пятиэтажек Микрорайона. В поисково-спасательный отряд обратились обеспокоенные родственники 41-летнего бердчанина, который, по их мнению, мог оказаться в опасной ситуации. Ведь он не отвечает не на стук в дверь, не на звонки по телефону. Когда спасатели деблокировали входную дверь и вошли в помещение, то обнаружили крепко спящего мужчину. В состоянии алкогольного опьянения.

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Труп за запертой дверью в квартире обнаружили спасатели Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [11:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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