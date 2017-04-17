USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Не всегда тревога бердчан за своих родных, не отвечающих долго на звонки и стук в дверь, бывает безосновательной. Иногда за заблокированными входными дверями пожилым становится плохо и им срочно требуется медицинская помощь. В единичных случаях не отзывающимся владельцам квартир под замком уже нечем нельзя помочь.
Дежурному поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске днем 16 апреля позвонил следователь бердского отдела МВД и сообщил о том, что требуется помощь спасателей для деблокирования входных дверей в квартире многоэтажного дома. 37-летний владелец жилья подозрительно долго не отвечает на телефонные звонки родственников.
Трое спасателей выдвинулись на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли замок на входной двери. Вошли в квартиру и обнаружили мужчину без признаков жизни. Труп передали сотрудникам полиции, рассказывает «Курьер. Среда.Бердск» начальник подразделения ПСО Сергей Козин.
Несколькими днями ранее спасатели вскрывали двери в квартире в одной из пятиэтажек Микрорайона. В поисково-спасательный отряд обратились обеспокоенные родственники 41-летнего бердчанина, который, по их мнению, мог оказаться в опасной ситуации. Ведь он не отвечает не на стук в дверь, не на звонки по телефону. Когда спасатели деблокировали входную дверь и вошли в помещение, то обнаружили крепко спящего мужчину. В состоянии алкогольного опьянения.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [11:35]
[16:05] Путин принял отставку главы Свердловской области
[15:45] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
[15:40] Вновь обрушился мост через речку Гуменку в Бердске
[16:05] Путин принял отставку главы Свердловской области
[15:45] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
|
Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.
Облачно, ветер: западный
|
Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: западный