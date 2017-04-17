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В Новосибирске перед судом предстанет мужчина по обвинению в покушении на убийство из-за ссоры в ночном клубе. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку, не доведенное до конца по независящим от посягавшего лица обстоятельствам).
По версии следствия, в ночь на 1 октября 2016 года обвиняемый проводил время в ночном клубе «Альпен Грот», расположенном на ул. Вокзальная магистраль, 16, где употребляя спиртные напитки. В какой-то момент на танцевальной площадке клуба между фигурантом дела и ранее незнакомым ему также находившимся в состоянии алкогольного опьянения 24-летним молодым человеком произошла ссора, которая переросла в драку.
В конфликт оперативно вмешались охранники клуба, разняв дерущихся. Но они решили продолжить выяснение отношений, вышли на улицу, где вновь стали обоюдно наносить друг другу удары руками и ногами. В какой-то момент один из участников драки, признанный впоследствии по уголовному делу потерпевшим, стал убегать с места происшествия. Второй участник конфликта решил догнать убегавшего и застрелить из травматического пистолета.
— Догнав потерпевшего у дома №37 улицы Урицкого, злоумышленник с расстояния нескольких метров произвёл в того не менее четырёх выстрелов, ранив потерпевшего в голову, грудную клетку и руку. Непосредственно после получения огнестрельных ранений потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказали квалифицированную помощь, что позволило сохранить потерпевшему жизнь, — рассказали в СК.
Стрелявший с места происшествия скрылся. Его несколько дней разыскивали полицейские. 7 октября 2016 годам обвиняемый самостоятельно явился в правоохранительные органы, был задержан, а затем по ходатайству следователя заключен судом под стражу.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично, сообщив в ходе допроса, что убивать потерпевшего не намеревался, при производстве выстрелов направлял ствол пистолета в ноги убегавшего, в область расположения жизненно важных органов пули, по его мнению, попали случайно.
По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением прокурора оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
В облпрокуратуре отметили, что подозреваемого зовут Максим Дорофеев.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [11:15]
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