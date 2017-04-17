Любители чтения знают, какой огромный интерес вызывает каждая новинка литературы. Особенно та, о которой вы уже слышали, но которую еще не держали в руках. Регулярно в бердскую центральную библиотеку поступают новые книги. Их сразу же оформляют на книжной выставке новинок литературы. Целый месяц читатели могут познакомиться с произведениями известных и не очень известных авторов и открыть для себя что-то новое, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора бердской централизованной системы Инна Суворова. Познакомьтесь с одними из последних книжных новинок. Если какая-то из них вас заинтересует, отправляйтесь в библиотеку. Книгу можно взять для прочтения дома.

Фабрика Ю.А. Пример служения России: Сибирский военный округ в Русско-японской войне 1904-1905 гг. Книга посвящается 110-летию окончания Русско-японской войны. В этом издании научный сотрудник военно-исторического отдела Дома офицеров Новосибирского гарнизона, заслуженный работник РФ на основе уникальных материалов, архивных документов, печатных источников начала ХХ века знакомит читателя с подвигами наших незаслуженно забытых предков, проливавших кровь «на сопках Маньчжурии».

Интересный факт: с началом войны в Сибирском военном округе впервые в истории России провели всеобщую мобилизацию, таким образом ни одной семьи в Сибири, которая не проводила бы кого-нибудь на далекую восточную войну, тогда не оставалось. Эта книга – гимн мужеству и отваге воинов-сибиряков, всегда встающих на защиту Отечества по первому его зову.

Щукин М. Белый фартук, белый бант. Михаил Щукин — автор более тридцати книг, выходивших в разные годы в Новосибирске, Москве и за рубежом. Заметное место в его творчестве занимает историческое и художественное исследование прошлого Сибири. Документальная повесть «Белый фартук, белый бант» посвящена судьбе первой Новониколаевской женской гимназии, которую учредила в начале прошлого века Павла Алексеевна Смирнова. Эта книга написана на основе уникальных документов, которые чудом сохранились в городском архиве Новосибирска. Именно документы позволяют в полной мере почувствовать дух и атмосферу гимназических будней и праздников, радости и огорчений.

В повести о гимназистках есть также вставные главы под общим названием «А город жил», в которых писатель то серьезно, то с юмором воссоздает бытовую жизнь Ново-Николаевска по страницам старых городских газет. Повесть проиллюстрирована архивными фотографиями гимназисток Ново-Николаевска и воспитанниц других российских гимназий начала XX века.

Букша К. Завод «Свобода» Роман петербургской писательницы Ксении Букши «Завод «Свобода» получил премию «Национальный бестселлер» в 2014 году, как лучший роман, написанный на русском языке за год.

«Национальный бестселлер» — общероссийская литературная премия за лучший выпущенный за год роман на русском языке, вручается с 2001 года.

«Завод «Свобода» возрождает советский жанр «производственного романа». Здесь все происходит на несуществующем в реальности оборонном предприятии с 30-х годов XX века и почти до нашего времени. Сорок коротеньких глав лишь в самых общих чертах рассказывают историю предприятия по производству радиоэлектронных устройств, обозначая существенные и поворотные события заводской жизни, а также рассказывая об одном из сотрудников. Все сотрудники разных профессий и разного статуса. Автор не пересказывает своими словами ситуации героев, а дает им высказаться самим, будто расшифровывает записанное на пленку интервью.

Дополнительную конструктивную нагрузку несут авторские иллюстрации. Книга получилась предельно живой и увлекательной, глубокой и честной.

Сенчин Р. Зона затопления Книга получила 3-ю премию общероссийской литературной премии «Большая книга». Автор не боится параллели с «Прощанием с Матерой», посвящение Валентину Распутину открывает его книгу.

Роман Сенчин показал современный мир исчезающих старинных деревень, затерянных в сибирской глуши, где их жителей в спешном порядке переселяют в город, а на освободившемся месте разворачивается строительство вновь открытого законсервированного с советских времен проекта — «Богучанская ГЭС».

Люди «зоны затопления» – среди них и потомственные крестьяне, и высланные в сталинские времена, обретшие здесь малую родину, – не верят, протестуют, смиряются, бунтуют. Сенчин прослеживает жизнь переселенцев в городе: разделение семей, безработица и тоска каждого из них, потерявших намного больше, чем дом. В книге не будет радостного финала, но есть честность и готовность бороться, несмотря на кажущуюся безысходность.

Билл Свитман. Общаться успешно. Как? Способность быстро находить общий язык и выстраивать хорошие взаимоотношения с людьми всегда была присуща ярким и успешным личностям, выдающимся лидерам и мудрым руководителям.В наше время это умение по-прежнему остается важнейшим инструментом для достижения успеха.

В этой книге рассматриваются практически все аспекты современного межличностного общения, в том числе — деловой этикет, особенности ведения переписки на английском языке, приемы публичных выступлений, вербальные и невербальные техники воздействия. Книга поможет понять и освоить ключевые навыки эффективной коммуникации, способствующие карьерному росту и достижению высоких результатов в любой сфере деятельности.

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