На аппаратном совещании в мэрии Бердска 17 апреля представили нового начальника управления градостроительства Максима Данилова.

Чиновник ранее работал в администрации Железнодорожного района Новосибирска и в министерстве строительства региона.

Напомним, в марте 2017-го с должности начальника градостроительного управления уволился Дмитрий Шинкевич. Последнее время ведомство возглавлял замначальника подразделения Антон Автоманов.

Подробности — в ближайшее время

Новости smi2.ru