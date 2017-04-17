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На аппаратном совещании в мэрии Бердска 17 апреля представили нового начальника управления градостроительства Максима Данилова.
Чиновник ранее работал в администрации Железнодорожного района Новосибирска и в министерстве строительства региона.
Напомним, в марте 2017-го с должности начальника градостроительного управления уволился Дмитрий Шинкевич. Последнее время ведомство возглавлял замначальника подразделения Антон Автоманов.
Подробности — в ближайшее время
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [10:50]
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