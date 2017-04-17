Сотрудники прокуратуры Новосибирской области совестно со специалистами филиала «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» ФКУЗ МСЧ-54 в марте текущего года провели проверку столовой и пекарни СИЗО-1 ГУ ФСИН России в Новосибирске.

В ходе проверки в работе пекарни и столовой выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН.

— В том числе, на спецодежде, руках рабочих столовой и пекарни следственного изолятора обнаружены бактерии группы кишечной палочки; в помещениях пищеблока на поверхностях технологического оборудования, отопительных приборах, систем вентиляции обнаружена пыль, грязь, пищевой мусор. Санитарная обработка технического оборудования не проводится по мере его загрязнения и по окончании работ; осуществляется совместное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции. Помещение моечной кухонной посуды не оборудовано приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил и другое, — уточнили в облпрокуратуре.

По результатам проверки 6 апреля заместитель прокурора области Сергей Медведев возбудил дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). 14 аперля по результатам рассмотрения указанных дел виновные сотрудники ФКУ СИЗО-1 привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа.

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