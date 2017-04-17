В субботу в Бердске под колесами автомобиля пострадал 88-летний старик, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

15 апреля в 19.20 водитель 1988 года рождения на автомобиле «Ниссан Ноут» двигался по ул. Свердлова и у дома №41А совершил наезд на пешехода — мужчину 1929 года рождения. С травмой бедра он госпитализирован на машине скорой помощи. .

По сообщению очевидцев, автомобиль сбил пожилого бердчанина на пешеходном переходе у остановки «Старый универмаг». Предположительно, старик просто не успел перейти дорогу по «зебре» на зеленый свет.

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