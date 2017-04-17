Налоговым инспекторам поручили ослабить давление на бизнес и сконцентрировать внимание на проверке реальности и юридической законности операций, которые проводят компании. Это следует из обращения руководства Федеральной налоговой службы (ФНС) к своим сотрудникам, передает РБК.

Издание отмечает, что в последнее время предприниматели стали все чаще жаловаться на то, что налоговики начисляют им дополнительные налоги из-за формальных нарушений, например, из-за неверной подписи в отчетных документах, при этом вышестоящие инстанции и суды поддерживают избираемые инспекторами санкции

По словам управляющего партнера «Щекин и партнеры» Дениса Щекина, из-за «пробюджетной позиции судов» бизнесмены практически перестали обращаться в суд для разрешения возникших спорных ситуаций с налоговой службой. Федеральный чиновник в разговоре с изданием отметил, что в 2016 году российские суды рассмотрели в три раза меньше дел с участием налоговиков по сравнению с 2015 годом.

ФНС в письме к своим работникам дает инструкцию определения необоснованности налоговой выгоды, например, незаконное получение вычета по НДС. Также в письме указывается, что допрос или экспертиза почерка на документах не могут быть основаниями для налоговых доначислений. Главным пунктом проверки является фактическое выполнение контрагентом своей работы. При этом, если компанию подозревают в том, что она знала о нарушении, нужно доказывать ее взаимозависимость с контрагентом.

Ведомство приводит новые критерии, по которым компании и налоговые инспекторы должны проверять контрагентов. Среди них, в том числе, — наличие лицензии для выполнения работ.

В середине февраля четыре деловых российских объединения — Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также корпорации «Опора России» и «Деловая Россия» — обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложениями по повышению роста экономики страны. Бизнес выделил 25 приоритетных направления и особое внимание уделил снижению фискальной нагрузки и совершенствованию налоговых процедур.

Некоторые крупные корпорации в начале года выступили с заявлениями, что в России нарастает давление на бизнес, из-за чего ухудшается общий фон инвестклимата. В их числе и крупнейший в мире производитель алюминия объединенная компания UC Rusal, которая обратилась к инвесторам с предупреждением о рисках ухудшения инвестиционного климата в стране.

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