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Насмерть задавило льдиной 6-летнего ребенка на Камчатке

Следователи на Камчатке проводят проверку по факту гибели шестилетнего мальчика на севере полуострова, сообщила РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170416/1492335843.html в воскресенье, 16 апреля, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

По её словам, трагедия произошла в субботу в районе прибрежной линии бухты Скрытая в селе Тиличики, где шестилетний мальчик гулял со своим девятилетнем братом.

«В тот момент, когда ребенок находился под ледяным «козырьком», образованном в результате приливов и отливов в указанной акватории бухты, на него обрушилась льдина «козырька», в результате чего он оказался под ней и погиб. В ходе осмотра места происшествия каких-либо следов преступления не обнаружено», — сказала Матафонова.

Она отметила, что, по предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия в результате сдавливания органов грудной клетки.

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Насмерть задавило льдиной 6-летнего ребенка на Камчатке

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [10:00]

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