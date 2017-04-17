Более 100 специалистов ЖКХ из районов Новосибирской области прошли обучение на семинарах по приоритетному проекту комфортная городская среда. Обучение было организовано в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по решению межведомственной комиссии, созданной губернатором Городецким.

В течение нескольких дней на площадке Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств представители органов местного самоуправления городских и сельских поселений области совершенствовали и (или) получали новые компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в рамках реализации ключевых положений паспорта приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель обучения – внедрение лучших практик благоустройства на основе современного опыта, повышение квалификации участников приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в обучении примут участие более 120 человек, которые изучили новые принципы функционального зонирования, благоустройства, озеленения и проектирования дворов и придомовых территорий, формирования культурной идентичности городской среды.

Как подчеркнула в ходе открытия обучающей программы ректор НГУАДИ, профессор Наталья Багрова, особенностью приоритетной программы является открытый, публичный характер и использование новых технологий соучаствующего проектирования.

«При содействии правительства Новосибирской области, специалистов университета и представителей территорий региона мы подготовим квалифицированных «агентов изменений» для создания современного потребительского стандарта в сфере благоустройства», – отметила она.

Также в рамках обучения прошло обсуждение проектных площадок и современных решений по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новосибирской области. Особое внимание при этом уделялось технологиям соучаствующего проектирования – этот подход подразумевает вовлечение в процесс проектирования жителей, местных сообществ, активистов, представителей локального бизнеса, власти для совместного определения целей и задач развития территорий.

Напомним, что в настоящее время проводится общественное обсуждение проектов муниципальных программ благоустройства на 2017 год – они опубликованы на сайтах участвующих в проекте муниципальных образований численностью населения свыше 1000 человек. До 25 мая данные программы должны быть утверждены с адресным перечнем благоустраиваемых в 2017 году дворов и общественных пространств.

В Бердске общественные обсуждения состоялись 13 апреля. А обучения проходят специалисты отдела ЖКХ и вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова.

справка

Цель проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам и разработанного по инициативе партии «Единая Россия», – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Проект подразумевает реализацию в стране к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий благоустройства, с участием общественного обсуждения объектов благоустройства.

С паспортом приоритетного проекта можно ознакомиться сайте Правительства РФ.

Новости smi2.ru