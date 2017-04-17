Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал встречу с жильцами домов на ул. Спортивной, которые протестуют против точечной застройки под окнами. Напомним, напротив парка Победы должны возвести многоквартирный дом. Однако в соседских домах полагают, что из-за плавучего грунта это опасно. Кроме того, по мнению жителей, новостройка испортит архитектурный облик квартала.

В собрании, напомним, участвовал спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Он ранее сообщил, что по итогам встречи создана рабочая группа, которая будет искать компромиссное решение между застройщиком и жильцами. Прессу на это собрание не пустили. Шестернин заверил, что это было не его решение.

По словам мэра, жители ожидали, что после приезда Шимкива их проблема разом решится. Но все не так просто.

— Этот участок (под застройку) — частная собственность. Юридически она оформлена. И решать вопросы нужно в правовом формате. Дали земельный участок. Не просто дали — продали. Могу провести аналогию. Правление продало дачный участок. Человек начал устанавливать ограждения и так далее… Приходят другие члены дачного кооператива, и говорят: «Правление сделало все неправильно, отдавай участок», — привел пример Шестернин.

Евгений Анатольевич напомнил, что земельный участок под застройку продали в 2013 году, когда он еще не был мэром. Впрочем, градоначальник оговаривается: он понимает, что несет ответственность за дела прежней власти, но в то же время он не может самовольно отобрать землю у застройщика.

— Вернуть участок назад я могу только по решению суда. Нравится это или нет, но я не смогу по-другому. Я не могу принять решение: «А давайте-ка из бюджета вернем 15 млн рублей!». Тогда мне зададут вопрос: «Может, ты завтра еще по какому-нибудь проекту вернешь деньги?», — отметил Шестернин.

Евгений Анатольевич напомнил, что еще в ноябре 2016 года на выездном совещании было принято решение о создании рабочей группы. Но, по его словам, жильцы решили «идти коридорами власти», обращаться в вышестоящие инстанции, и, в итоге, пришли они к тому же, что и было несколько месяцев назад.

Параллельно существует другая проблема дома №13 на ул. Спортивной. Строение нуждается в капитальном ремонте. Но Шестернин уверен, что в данном случае другой застройщик ни при чем, ведь он еще не приступил к строительству. Необходимо исследовать инженерные коммуникации старого дома и делать экспертизу. Но перекладывать это на плечи строителей соседнего дома, по убеждениям мэра, неправильно.

— У меня есть и претензии к застройщику: он не встречался с жителями дома, — подчеркнул мэр. — И мы попросили застройщика: коль пока идет конфликтная ситуация, не заниматься земельными работами.

Шестернин заметил, что важно не довести ситуацию до возврата компенсации застройщику за простой. Он привел в пример историю с компанией «СибАлмаз». Фирма строила дома в лесу Нового поселка. И когда на участках уже стояли фундамент и стены, власть решила изъять землю. В итоге администрации пришлось искать альтернативные участки для застройщика.

— Так же, как с «СибАлмазом». Все видели, молчали, строили-строили, до самой крыши достроили дома, и все. «Не пяди земли, возвращайте назад!». И что? Сейчас вот ездил, смотрел эту территорию. Стоят недостроенные дома, которые уже надо сносить, потому что они опасны. По лесу много детворы бегает. Опять это на бюджет. Потому что почему-то когда-то приняли такое решение (конфликт с «СибАлмазом» проходил во времена и.о. главы Андрея Михайлова — прим. ред.). Тогда, я считаю, что нужно уже доходить до такого: вот кто принимал решение, тот пусть и платит. Тогда, наверное, в следующий раз, будут думать: надо это делать или нет, — высказался глава.

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