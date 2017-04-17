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В Москве прошла 25-я церемония финала национального конкурса «Мисс Россия». В этом году победительницей стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области, сообщается на сайте конкурса
В Москве прошла 25-я церемония финала национального конкурса «Мисс Россия». В этом году победительницей стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области, сообщается на сайте конкурса.
Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 млн долларов. Награду она приняла из рук победительницы прошлого года Яны Добровольской.
Полина Попова также получила денежный приз в размере 3 млн рублей, автомобиль и возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Титул первой вице-мисс завоевала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс стала Альбина Ахтямова из республики Башкортостан. Девушки получили возможность выбрать для обучения любой вуз мира.
Попова заявила, что будет учиться в России: «Я изучала китайский язык… Хотела поступать в Китае, но мои планы на данный момент изменились… Россия — лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей».
Среди своих хобби Попова в первую очередь называет готовку. «Я люблю готовить. В моей семье есть мужчины — старший брат и папа, я готовлю с удовольствием для них», — рассказала она. Полина также сообщила журналистам, что пока не планирует тратить свой денежный приз: «Я — топ-модель и зарабатываю хорошие деньги».
В этом году заявки на участие в конкурсе не подали представительницы кавказских республик России.
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