Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Блондинка с Урала получила корону первой красавицы России за $1 млн

В Москве прошла 25-я церемония финала национального конкурса «Мисс Россия». В этом году победительницей стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области, сообщается на сайте конкурса

В Москве прошла 25-я церемония финала национального конкурса «Мисс Россия». В этом году победительницей стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области, сообщается на сайте конкурса.

Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 млн долларов. Награду она приняла из рук победительницы прошлого года Яны Добровольской.

Полина Попова также получила денежный приз в размере 3 млн рублей, автомобиль и возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Титул первой вице-мисс завоевала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс стала Альбина Ахтямова из республики Башкортостан. Девушки получили возможность выбрать для обучения любой вуз мира.

Попова заявила, что будет учиться в России: «Я изучала китайский язык… Хотела поступать в Китае, но мои планы на данный момент изменились… Россия — лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей».

Среди своих хобби Попова в первую очередь называет готовку. «Я люблю готовить. В моей семье есть мужчины — старший брат и папа, я готовлю с удовольствием для них», — рассказала она. Полина также сообщила журналистам, что пока не планирует тратить свой денежный приз: «Я — топ-модель и зарабатываю хорошие деньги».

В этом году заявки на участие в конкурсе не подали представительницы кавказских республик России.

Новости smi2.ru

  • Светлана Фролова из Бердска стала первой вице-мисс конкурса красоты «Мисс Русское Радио» (40)
  • Корону «Миссис Россия-2015» получила мать шестерых детей из Санкт-Петербурга (9)
  • Фото: Победительницы конкурса «Бердская красавица» участвовали в фотосессии на календарь (37)
  • Финалистки конкурса «Бердская красавица-2016» превратились в офисных леди (5)
  • Требуются красавицы для конкурса без дефиле в купальниках в Бердске (13)
Блондинка с Урала получила корону первой красавицы России за $1 млн

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [09:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:15] Стрельбой закончилась драка в ночном клубе Новосибирска

[11:05] Новинки книг в Бердске: О первых гимназистках и затопленных деревнях

[10:50] Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё...

Все новости

[11:15] Стрельбой закончилась драка в ночном клубе Новосибирска

[11:05] Новинки книг в Бердске: О первых гимназистках и затопленных деревнях

[10:50] Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 1%, облачность: 40%

17 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 62%

18 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 33%

19 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: