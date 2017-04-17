Спикеры:

Зиновьев Константин Сергеевич — управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Автор курса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». Доцент СибУПК. Опыт ведения дел в Арбитражных судах с 1995 года.

Русецкая Ольга Викторовна - практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, соучредитель юридической компании, преподаватель НГУ.

Дата: 21 апреля (пятница) 2017г.

Место: ул. Вокзальная магистраль, 15 офис 516

Время: с 11.00 до 16.00 часов

Стоимость участия без учета скидок: 4 000 руб*.

*для клиентов ООО «В.Консалт» — стоимость 3 000 руб.

Записаться на семинар и получить более подробную информацию можно по:

Тел.: (383) 287-44-62 или е-mail: seminar@vkonsalt54.ru

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