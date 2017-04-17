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Спикеры:
Зиновьев Константин Сергеевич — управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Автор курса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». Доцент СибУПК. Опыт ведения дел в Арбитражных судах с 1995 года.
Русецкая Ольга Викторовна - практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, соучредитель юридической компании, преподаватель НГУ.
Дата: 21 апреля (пятница) 2017г.
Место: ул. Вокзальная магистраль, 15 офис 516
Время: с 11.00 до 16.00 часов
Стоимость участия без учета скидок: 4 000 руб*.
*для клиентов ООО «В.Консалт» — стоимость 3 000 руб.
Записаться на семинар и получить более подробную информацию можно по:
Тел.: (383) 287-44-62 или е-mail: seminar@vkonsalt54.ru
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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [08:40]
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[11:15] Стрельбой закончилась драка в ночном клубе Новосибирска
[11:05] Новинки книг в Бердске: О первых гимназистках и затопленных деревнях
[10:50] Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё...
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