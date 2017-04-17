Новосибирская «Сибирь» со счетом 4:3 победила в финальном матче первенства России среди юниоров. Игры проходили в начале апреля в Ледовом дворце спорта «Бердск».

После первого периода казалось, что преимущество новосибирцев неоспоримо – на табло 3:0. Но соперники из Екатеринбурга сумели догнать в счете и создали много опасных моментов. «Автомобилист» отчаянно боролся до последнего, и не было известно, кто же будет победителем.

Напомним, что новосибирцы не совсем удачно начали турнир – со счетом 3:0 проиграли команде «Югра» из Ханты-Мансийска. Но затем уверенно лидировали над соперниками.

С представителями училища олимпийского резерва разделались со счетом 5:0. Матч с казанским «Ак Барсом» завершился со счетом 5:2, с командой «Хоккей Москвы» — 4:3, с «Нефтехимиком» — 3:2. Также поверженным осталась «Орбита» из Зеленограда – счет встречи 7:5.

— Таким образом «Сибирь» отлично показала себя на льду и стала лидером первенства! Поздравляем сибиряков с победой! — резюмировали в бердском отделе физкультуры и спорта.

Новости smi2.ru