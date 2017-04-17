USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Новосибирская «Сибирь» со счетом 4:3 победила в финальном матче первенства России среди юниоров. Игры проходили в начале апреля в Ледовом дворце спорта «Бердск».
После первого периода казалось, что преимущество новосибирцев неоспоримо – на табло 3:0. Но соперники из Екатеринбурга сумели догнать в счете и создали много опасных моментов. «Автомобилист» отчаянно боролся до последнего, и не было известно, кто же будет победителем.
Напомним, что новосибирцы не совсем удачно начали турнир – со счетом 3:0 проиграли команде «Югра» из Ханты-Мансийска. Но затем уверенно лидировали над соперниками.
С представителями училища олимпийского резерва разделались со счетом 5:0. Матч с казанским «Ак Барсом» завершился со счетом 5:2, с командой «Хоккей Москвы» — 4:3, с «Нефтехимиком» — 3:2. Также поверженным осталась «Орбита» из Зеленограда – счет встречи 7:5.
— Таким образом «Сибирь» отлично показала себя на льду и стала лидером первенства! Поздравляем сибиряков с победой! — резюмировали в бердском отделе физкультуры и спорта.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [08:25]
[11:15] Стрельбой закончилась драка в ночном клубе Новосибирска
[11:05] Новинки книг в Бердске: О первых гимназистках и затопленных деревнях
[10:50] Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё...
[11:15] Стрельбой закончилась драка в ночном клубе Новосибирска
[11:05] Новинки книг в Бердске: О первых гимназистках и затопленных деревнях
[10:50] Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
|
Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.
Облачно, ветер: западный
|
Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: западный