Число запросов о третьей мировой войне на английском языке («world war 3″) в поисковой системе Google достигло исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные веб-приложения Google Trends, которое анализирует частотность поисковых запросов с 2004 года.

Вначале пользователи были обеспокоены сообщениями о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии и ответными заявлениями Москвы, сообщает International Business Times. Затем опасения еще больше усилились на фоне эскалации конфликта между США и КНДР, отмечает издание.

Помимо «третьей мировой войны» рекордную популярность продемонстрировали такие запросы, как «Трамп война» («Trump war») и «Сирия война» («Syria war»), пишет Daily Mail, передает РИА Новости.

Согласно Google Trends, предыдущий пик популярности запроса о третьей мировой войне пришелся на ноябрь 2015 года.

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