Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Рекордное число запросов о третьей мировой войне зарегистрировал Google

Число запросов о третьей мировой войне на английском языке («world war 3″) в поисковой системе Google достигло исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные веб-приложения Google Trends, которое анализирует частотность поисковых запросов с 2004 года.

Вначале пользователи были обеспокоены сообщениями о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии и ответными заявлениями Москвы, сообщает International Business Times. Затем опасения еще больше усилились на фоне эскалации конфликта между США и КНДР, отмечает издание.

Помимо «третьей мировой войны» рекордную популярность продемонстрировали такие запросы, как «Трамп война» («Trump war») и «Сирия война» («Syria war»), пишет Daily Mail, передает РИА Новости.

Согласно Google Trends, предыдущий пик популярности запроса о третьей мировой войне пришелся на ноябрь 2015 года.

Новости smi2.ru

  • Чиновники не нашли нарушений в отлучении детей от танцев за неуплату в саду Бердска (50)
  • Четверть тонны выжал тяжелоатлет из Бердска, показав рекорд ветеранского пауэрлифтинга России (7)
  • Чего не хочет женщина (115)
  • Частная котельная отказывается отапливать Бердск зимой (83)
  • Хирурга «лишили мороженого» из-за конфликта в Райкиным (8)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [08:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:15] Стрельбой закончилась драка в ночном клубе Новосибирска

[11:05] Новинки книг в Бердске: О первых гимназистках и затопленных деревнях

[10:50] Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё...

Все новости

[11:15] Стрельбой закончилась драка в ночном клубе Новосибирска

[11:05] Новинки книг в Бердске: О первых гимназистках и затопленных деревнях

[10:50] Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 1%, облачность: 40%

17 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 62%

18 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 33%

19 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: