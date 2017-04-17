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Смертельное ДТП: водитель и пассажир ВАЗа погибли в столкновении с Volkswagen

В Тогучинском районе в воскресенье утром произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, 16 апреля около 8.00 на автодороге К-19 «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» произошло столкновение двух автомобилей — ВАЗ-2107 и «Фольксваген». В результате аварии от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир «семерки». Еще один пассажир «Жигулей» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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Смертельное ДТП: водитель и пассажир ВАЗа погибли в столкновении с Volkswagen

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [07:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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