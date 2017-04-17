Самый высокий личный доход из членов правительства России в 2016 году получил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, свидетельствуют декларации, опубликованные на сайте кабмина. За 2016 год он заработал 582,1 млн руб. — в 12 раз больше, чем годом ранее.

Кузнецов нарастил доход за счет «вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее», сообщила РБК пресс-служба Минкавказа. «В частности, была продана дорогостоящая недвижимость в Москве», — пояснили в пресс-службе.

Кузнецову принадлежат десять земельных участков в России площадью от 958 до 1553 кв. м и один жилой дом (563,6 кв. м), все находятся в индивидуальной собственности. Еще одним участком (3385 кв. м), который расположен во Франции, министр владеет на правах совместной собственности, такая же форма владения и у жилого дома во Франции площадью 180 кв. м. Кроме того, Кузнецов лично владеет квартирой во Франции (109,3 кв. м), четырьмя гаражами (три из них во Франции). В автопарке у Кузнецова — Mercedes-Benz A200, BMW M5 и Ferrari 599 GTB.

Еще 32,7 млн руб. в прошлом году заработала жена министра. Она также задекларировала жилой дом и земельный участок во Франции в совместной собственности. Супруга министра владеет двумя легковыми автомобилями — Mercedes Benz CL 600 и кабриолетом Porsche Boxter — и двумя автоприцепами.

Туда и обратно

Кузнецов начинал карьеру в бизнесе, следует из его биографии на сайте министерства: с 1994 года он работал в Альфа-банке, Международной финансовой компании и «Норильском никеле». Чиновником он стал в 2001 году, заняв должность первого заместителя губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. Проработав несколько лет в администрациях Норильска и Красноярского края, в 2008 году он снова пошел в бизнес и стал гендиректором угледобывающей компании «Колмар», а в 2010 году вернулся в политику и занял должность губернатора Красноярского края. Главой Минкавказа Кузнецов работает с 2014 года.

Второе место по размеру доходов занял министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов (в прошлом году он возглавлял рейтинг самых богатых членов правительства). При этом свой заработок он нарастил — с 455,6 млн до 520,9 млн руб. Из декларации Абызова пропало упоминание о супруге, в прошлом году заработавшей 678 тыс. руб. Они развелись, сообщил источник в аппарате правительства.

Абызов владеет четырьмя квартирами в России и арендует в Италии «иное недвижимое имущество в загородном доме». В его собственности — автомобили Mercedes Benz S500 4MATIC MAYBACH и Mercedes Benz AMG G63, мотоциклы Harley — Davidson FLSTN, Ducati Diavel, Yamaha YZF-R1, Ducati 1199 Panigaler, а также вертолет Robinson 44 Clipper II, снегоход Yamaha SXV 70VT и два прицепа. В безвозмездном пользовании у сына и дочери Абызова находятся земельные участки, жилые дома и «иное недвижимое имущество» в России, Италии и Великобритании.

Третьим членом кабмина по размеру доходов стал вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с заработком в 356,9 млн руб. (еще 834,8 тыс. руб. заработала его супруга). Собственность у Трутнева только в России: земельный участок, два жилых дома и три нежилых помещения, все они находятся в совместной собственности с супругой. Трутнев вместе с супругой владеет автомобилями BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes Benz ML 350 4 Matic, Nissan Patrol. В индивидуальной собственности чиновника — квадроцикл ATV Polaris, снегоход Bombardier INC и автоприцеп.

А министром с самыми скромными доходами по итогам 2016 года стал глава Минсельхоза Александр Ткачев, заработавший за прошлый год 5,6 млн руб. Это почти в девять раз меньше его доходов в прошлом году (50,4 млн руб.), наиболее резкое сокращение среди членов кабмина. «Доход в 2015 году был выше, потому что Александр Ткачев в тот год получил наследство в связи со смертью его отца», — пояснила РБК представитель министра.

Ткачев владеет тремя участками и жилым домом в России, а также нежилым помещением и «гостевым домом». Министр арендует еще два земельных участка и безвозмездно пользуется квартирой. Три земельных участка, жилой дом и квартира также находятся в безвозмездном пользовании у жены Ткачева, собственности у нее нет. Ни у министра, ни у его супруги нет никакого транспорта.

Доходы резко сократились и у вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего Северный Кавказ и алкогольную отрасль. Если в 2015 году он заработал 60,7 млн руб., то в 2016 — в шесть раз меньше, 9,9 млн руб. Представитель Хлопонина отказался от комментариев.

В этом году разрыв между доходом самого «богатого» и самого «бедного» чиновника правительства увеличился — с 79 крат до 104. В прошлом году членом кабмина с самым низкими доходами был министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров (5,8 млн руб.), его доходы остались на том же уровне и в эту декларационную кампанию.

Совокупный доход премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам 2016 года составил 8,587 млн руб.

Новости smi2.ru