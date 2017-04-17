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16 апреля, так как в бане «Здоровье» мужской день, решил с сыновьями съездить помыться…
Мы приехали, и что мы видим?? СЕГОДНЯ БАНЯ НЕ РАБОТАЕТ! Потому что сегодня праздник — пасха…
Это что, государственный праздник? Что за фигня? Это мы будем все церковные праздники так отмечать? Мракобесие какое-то.
Движемся НАЗАД семимильными шагами.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 апреля 2017 г. [06:40]
[11:15] Стрельбой закончилась драка в ночном клубе Новосибирска
[11:05] Новинки книг в Бердске: О первых гимназистках и затопленных деревнях
[10:50] Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё...
[11:15] Стрельбой закончилась драка в ночном клубе Новосибирска
[11:05] Новинки книг в Бердске: О первых гимназистках и затопленных деревнях
[10:50] Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё...
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