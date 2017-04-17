16 апреля, так как в бане «Здоровье» мужской день, решил с сыновьями съездить помыться…

Мы приехали, и что мы видим?? СЕГОДНЯ БАНЯ НЕ РАБОТАЕТ! Потому что сегодня праздник — пасха…

Это что, государственный праздник? Что за фигня? Это мы будем все церковные праздники так отмечать? Мракобесие какое-то.

Движемся НАЗАД семимильными шагами.

Новости smi2.ru