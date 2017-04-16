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Потерялась собака, помесь таксы

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

Потерялась собака: помесь таксы, кобель. Видели в районе остановки БЭМЗ 13 апреля. Будем благодарны за информацию. Тел. 8951 378 66 23. Александр.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 апреля 2017 г. [21:35]

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Погода в Бердске

Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 1%, облачность: 40%

17 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 62%

18 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 33%

19 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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