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Потерялась собака: помесь таксы, кобель. Видели в районе остановки БЭМЗ 13 апреля. Будем благодарны за информацию. Тел. 8951 378 66 23. Александр.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 апреля 2017 г. [21:35]
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